ASTROLOGIJA

Baba Vanga je verjela, da sta dve znamenji ljubljenki usode, dve pa čaka peklenska življenjska pot

Verjela je, da ima vsak človek svojo energijsko pot.
Baba Vanga je napovedala številne dogodke, tudi napad na New York in nesrečo ruske podmornice Kursk. FOTO:

Škorpijoni in Ribe spadajo med znamenja z najmočnejšo intuitivno energijo. FOTO: Peter Cade Getty Images

Biki in Kozorogi imajo najtežjo pot. FOTO: Getty Images

Levi in Ovni imajo močno zaščito v ključnih trenutkih. FOTO: Serhii Mazur Getty Images

Dvojčki in Vodnarji veljajo za nepredvidljive. FOTO: Filadendron Getty Images

A. G.
 20. 5. 2026 | 17:54
Ime Baba Vanga že desetletja vzbuja zanimanje ljudi po vsem svetu. Bolgarska mistikinja in vedeževalka, rojena leta 1911 kot Vangelija Pandeva Gušterova, je postala znana zaradi svojih domnevnih prerokb, ki jih mnogi povezujejo z velikimi svetovnimi dogodki. Po pripovedovanjih je vid izgubila že kot deklica po silovitem neurju, prav po tem dogodku pa naj bi razvila svoje posebne sposobnosti napovedovanja prihodnosti. Skozi življenje je privabljala množice ljudi, od navadnih posameznikov do politikov in vplivnih osebnosti, ki so pri njej iskali odgovore o ljubezni, zdravju, usodi in prihodnosti. Čeprav njene prerokbe pogosto delijo mnenja med skeptiki in verniki, Baba Vanga še danes ostaja ena najbolj skrivnostnih osebnosti ezoterike in astrologije.

Poleg napovedi o svetu in prihodnjih dogodkih je veliko pozornosti namenjala tudi astrologiji ter vplivu energije posameznih horoskopskih znamenj. Verjela je, da ima vsak človek svojo energijsko pot, določena znamenja pa naj bi bila po njenem mnenju še posebej povezana z močnimi življenjskimi preizkušnjami, intuicijo in usodo. Znana prerokinja Baba Vanga je menila, da ima vsako horoskopsko znamenje svoj energijski pečat, vendar tudi, da obstajajo tista, katerim je usoda še posebej naklonjena. Med njimi so Škorpijoni, Ribe, Biki, Kozorogi, Levi, Ovni, Dvojčki in Vodnarji.

Škorpijoni in Ribe gredo skozi transformacijo

Baba Vanga je menila, da Škorpijoni in Ribe spadajo med znamenja z najmočnejšo intuitivno energijo, saj dogodke občutijo, še preden se zgodijo, vendar jih življenje uči skozi čustvene zlome in globoke spremembe. Pri njih nič ne poteka naravnost, temveč skozi cikle rušenja, kot da neprestano prehajajo skozi lastno transformacijo usode.

Biki in Kozorogi imajo najtežjo življenjsko pot

Biki in Kozorogi imajo najtežjo pot, a tudi največjo nagrado na koncu. Dolgo stojijo na mestu, borijo se z odlašanji in blokadami, toda ko se usoda končno spremeni, vse, kar so čakali, pride naenkrat in jim življenje spremeni iz korenin. Zanje pravijo, da jim nič ne pride zlahka, vendar jim ničesar ni mogoče vzeti, ko enkrat to pridobijo.

Levi in Ovni imajo zaščito

Levi in Ovni so opisani kot znamenja, ki imajo močno zaščito v ključnih trenutkih; ko se zdi, da je vse izgubljeno, se pogosto pojavi nepričakovan preobrat v njihovo korist. Vendar je njihova največja lekcija potrpežljivost, saj jih impulzivnost pogosto vodi v situacije, ki jih ustvarijo sami.

Dvojčki in Vodnarji so nepredvidljivi

Dvojčki in Vodnarji veljajo za nepredvidljive kanale usode, saj se pri njih vse spreminja hitro, nepričakovano in brez pravil. Njihovo življenje pogosto poteka v smereh, ki jih niti sami ne načrtujejo, vendar prav skozi te nenadne spremembe pridejo do svojih najpomembnejših življenjskih preobratov, poroča informer.rs.

