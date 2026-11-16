Baba Vanga naj bi verjela, da bo ta astrološki znak leta 2027 ostal brez prebite pare

Slepi bolgarski prerokinji Babi Vangi še danes pripisujejo številne napovedi, nekatere med njimi pa so povezane tudi z denarjem, bogastvom in velikimi finančnimi izgubami. Če takšno simboliko povežemo z astrologijo, še posebej izstopa eno horoskopsko znamenje – kozorog.

Kozorog velja za znamenje, ki denar, varnost in materialno stabilnost jemlje zelo resno. Toda prav zaradi tega se lahko znajde v položaju, ko preveč tvega, da bi ohranil tisto, kar si je že ustvaril. V prihodnjem obdobju bi morali biti ljudje, rojeni v tem znamenju, še posebej pozorni na večje izdatke, dolgove, posojila in odločitve, ki jih sprejemajo pod pritiskom.

Denar bi jim lahko polzel skozi prste

Astrološka simbolika opozarja, da bi kozorogi lahko imeli občutek, da jim denar polzi skozi prste, zlasti če bi poskušali pretekle izgube nadomestiti s hitrimi in tveganimi potezami.

Zato je za pripadnike tega znamenja najpomembneje, da ne zapravljajo več, kot zaslužijo, in da dobro premislijo o vsaki finančni odločitvi. Če takšne astrološke razlage simbolično povežemo z zgodbami o Babi Vangi, bi bil prav kozorog tisto znamenje, ki bi moralo biti leta 2027 najbolj previdno pri ravnanju z denarjem, da ne bi ostalo brez prebite pare.