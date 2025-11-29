  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEDELA JE!

Baba Vanga napovedala naravno katastrofo, ki se je pravkar zgodila prvič po 12.000 letih (VIDEO)

Se prerokba uresničuje? Izbruh vulkana v Etiopiji je sprožil paniko po svetu.
Baba Vanga je napovedala izbruh vulkana. FOTO: S. N.
Baba Vanga je napovedala izbruh vulkana. FOTO: S. N.
A. G.
 29. 11. 2025 | 19:12
2:45
A+A-

Pokojno bolgarsko mistikinjo še danes povezujejo z mnogimi napovedmi, ki so se uresničile. Čeprav je umrla leta 1996, vpliv Babe Vange še vedno močno zaznamuje svet vedeževanja, saj ji tudi danes pripisujejo nove napovedi. Baba Vanga, rojena kot Vangeliya Pandeva Gušterova v nekdanjem Osmanskem imperiju, naj bi predvidela černobilsko katastrofo leta 1986, teroristične napade enajstega septembra v Združenih državah Amerike in smrt princese Diane. Pripisujejo ji tudi več napovedi za leto 2025 – ena med njimi naj bi se po poročanju tujih medijev uresničila ta teden.

V nedeljo (23. novembra) je izbruhnil etiopski vulkan Hayli Gubbi na severovzhodu države. Posnetki prikazujejo goste oblake pepela, ki so bruhali visoko v nebo. Izbruh je prizadel lokalne vasi in tamkajšnje kmete ter povzročil motnje v prometu. »Zdelo se je, kot da je nekdo vrgel bombo – dim in pepel povsod,« je za Associated Press povedal očividec, ki je dodal, da je bila njegova vas do ponedeljka v celoti prekrita s pepelom. Po trenutno znanih informacijah izbruh ni terjal žrtev.

Kaj ima vse to opraviti z Baba Vango?

Novica o vulkanu, ki je bil neaktiven kar 12.000 let – vse od konca zadnje ledene dobe – je sprožila val teorij zarote po spletu. Kmalu po izbruhu so ljudje prečesali domnevne Vangine napovedi za leto 2025 – in našli preroški odlomek. Ali je Baba Vanga napovedala vulkanski izbruh v letu 2025? Po navedbah, ki jih navaja EuroNews, je Baba Vanga domnevno napovedala, da bodo letos izbruhnili speči vulkani. Nekateri pa kot dokaz navajajo še stavek: »Dvojni ogenj se bo dvignil iz neba in zemlje hkrati.«

Seveda pa mnogi zavračajo idejo, da lahko ženska, ki je umrla pred skoraj 30 leti, natančno napoveduje prihodnost. Večina napovedi, ki jih povezujejo z Vango, je zelo nejasnih in dopušča različne razlage. Tako lahko njene napovedi o vulkanski aktivnosti pripišemo tudi izbruhu na Kamčatki v Rusiji, ki se je zgodil prej letos. Poleg tega – za napoved izbruha vulkana ni treba biti prerok. Po podatkih Britanske geološke službe na svetu vsako leto izbruhne med 50 in 70 vulkanov, kar pomeni, da je takšna napoved praktično brez tveganja in priljubljena med samooklicanimi jasnovidci, poroča LADbible.

Preberite še:

image_alt
Baba Vanga razkriva: ta štiri znamenja so rojeni voditelji, čarovniki usode in magneti za denar

image_alt
Tajni zapisi ritualov Babe Vange: razkrit edini način, da denar v hiši teče v potokih

image_alt
6 astroloških znakov, ki jim je Baba Vanga napovedala milijonski dobiček v letu 2026

image_alt
Baba Vanga je leta 1985 imela šokantno napoved: vsi, ki so rojeni na te datume, bodo postali milijonarji!

Več iz teme

vulkanizbruh vulkanababa Vanganapoved
ZADNJE NOVICE
20:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PROJEKT JE NEZNANKA

Poglejte strašljiv trenutek, ko se je udrla cesta tik nad gradbiščem (VIDEO)

O investitorju in izvajalcu ni ne duha ne sluha.
29. 11. 2025 | 20:23
20:07
Bulvar  |  Tuji trači
DIPLOMATSKI ŠKANDAL V ATENAH

Ameriška veleposlanica šokirala, v prosojni obleki je komaj stala na nogah (VIDEO)

Je prišla na državni sprejem ali v nočni klub?
29. 11. 2025 | 20:07
19:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBMOČJE MED ČEPOVANOM IN LOKOVCEM

Znano, kdo je umrl v strmoglavljenju letala v Sloveniji

Strmoglavilo je manjše letalo, model CH 60. V nesreči je življenje izgubila ena oseba.
29. 11. 2025 | 19:45
19:12
Lifestyle  |  Astro
VEDELA JE!

Baba Vanga napovedala naravno katastrofo, ki se je pravkar zgodila prvič po 12.000 letih (VIDEO)

Se prerokba uresničuje? Izbruh vulkana v Etiopiji je sprožil paniko po svetu.
29. 11. 2025 | 19:12
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
NASILJE NAD ŽENSKAMI

Od popolnosti do prve klofute

Ko pravljica postane nočna mora in te razkritje nasilja pahne v vojno z vplivnim bivšim partnerjem. Objavljamo pričevanja štirih znanih Slovenk o sistemu in družbi, ki uspešnim ženskam ne verjame, da so žrtve.
Gordana Stojiljković29. 11. 2025 | 19:00
18:53
Bulvar  |  Domači trači
KONEC ODDAJE

Vedeževalec Blaž svojim gledalcem sporočil slabo novico (VIDEO)

Blaž Knez je dejal, da oddaje Vedeževalec Blaž ne bo več. Glede afere, v kateri se ga je omenjalo, pa je povedal, da verjame, da mu je bilo podtaknjeno.
29. 11. 2025 | 18:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Samo danes: najboljši računalniški programi na voljo za drobiž!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Samo danes: najboljši računalniški programi na voljo za drobiž!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Veščine, ki ločijo zmagovalce od povprečja

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Klinika, ki se loti tudi primerov, ki se drugod zdijo nerešljivi

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Morate nujno poslati paket? Uporabite to priročno in enostavno rešitev

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Scenaristka, ki dela tudi »oskarje«, na našem odru

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kaj vse razkrivajo skrivnostne podobe?

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Glavni razlogi, zakaj Slovenci letos množično izbirajo WellCard

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Prihaja material za naslednje desetletje

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki