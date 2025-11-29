Baba Vanga napovedala naravno katastrofo, ki se je pravkar zgodila prvič po 12.000 letih (VIDEO)

Pokojno bolgarsko mistikinjo še danes povezujejo z mnogimi napovedmi, ki so se uresničile. Čeprav je umrla leta 1996, vpliv Babe Vange še vedno močno zaznamuje svet vedeževanja, saj ji tudi danes pripisujejo nove napovedi. Baba Vanga, rojena kot Vangeliya Pandeva Gušterova v nekdanjem Osmanskem imperiju, naj bi predvidela černobilsko katastrofo leta 1986, teroristične napade enajstega septembra v Združenih državah Amerike in smrt princese Diane. Pripisujejo ji tudi več napovedi za leto 2025 – ena med njimi naj bi se po poročanju tujih medijev uresničila ta teden.

V nedeljo (23. novembra) je izbruhnil etiopski vulkan Hayli Gubbi na severovzhodu države. Posnetki prikazujejo goste oblake pepela, ki so bruhali visoko v nebo. Izbruh je prizadel lokalne vasi in tamkajšnje kmete ter povzročil motnje v prometu. »Zdelo se je, kot da je nekdo vrgel bombo – dim in pepel povsod,« je za Associated Press povedal očividec, ki je dodal, da je bila njegova vas do ponedeljka v celoti prekrita s pepelom. Po trenutno znanih informacijah izbruh ni terjal žrtev.

Kaj ima vse to opraviti z Baba Vango?

Novica o vulkanu, ki je bil neaktiven kar 12.000 let – vse od konca zadnje ledene dobe – je sprožila val teorij zarote po spletu. Kmalu po izbruhu so ljudje prečesali domnevne Vangine napovedi za leto 2025 – in našli preroški odlomek. Ali je Baba Vanga napovedala vulkanski izbruh v letu 2025? Po navedbah, ki jih navaja EuroNews, je Baba Vanga domnevno napovedala, da bodo letos izbruhnili speči vulkani. Nekateri pa kot dokaz navajajo še stavek: »Dvojni ogenj se bo dvignil iz neba in zemlje hkrati.«

Seveda pa mnogi zavračajo idejo, da lahko ženska, ki je umrla pred skoraj 30 leti, natančno napoveduje prihodnost. Večina napovedi, ki jih povezujejo z Vango, je zelo nejasnih in dopušča različne razlage. Tako lahko njene napovedi o vulkanski aktivnosti pripišemo tudi izbruhu na Kamčatki v Rusiji, ki se je zgodil prej letos. Poleg tega – za napoved izbruha vulkana ni treba biti prerok. Po podatkih Britanske geološke službe na svetu vsako leto izbruhne med 50 in 70 vulkanov, kar pomeni, da je takšna napoved praktično brez tveganja in priljubljena med samooklicanimi jasnovidci, poroča LADbible.

