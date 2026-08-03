Baba Vanga napovedala usodo vsakemu astrološkemu znaku: nekaterim podarila božanske darove, drugim naložila težko breme

Zapuščina Vangelije Pandeve Dimitrove, slepe bolgarske mističarke, bolj znane kot Baba Vanga, tudi skoraj tri desetletja po njeni smrti še naprej buri duhove. Njena domnevna sposobnost napovedovanja prihodnosti je ustvarila krog privržencev, ki v njenih nejasnih prerokbah iščejo odgovore. Čeprav je mogoče številne napovedi razlagati zelo široko in jih spremlja precejšen skepticizem, zanimanje zanje ne pojenja.

Po nekaterih razlagah je Vanga verjela, da ima vsako astrološko znamenje edinstven pečat usode. Nekaterim naj bi napovedala življenjsko pot, polno lahkotnosti in posebnih sposobnosti, drugim pa pot številnih preizkušenj oziroma nekakšen karmični dolg, ki ga morajo odplačati. Njena astrološka vizija se zato ne osredotoča na dnevne napovedi, temveč na globoke duhovne naloge in življenjske lekcije, s katerimi se srečujejo posamezniki, piše portal Krstarica.com.

Božanski darovi in karmična bremena

Po Vanginih besedah med astrološkimi znamenji izstopajo tri, ki naj bi bila obdarjena z »božanskimi darovi«. Ti jim omogočajo, da zdravijo, navdihujejo in spreminjajo svet okoli sebe. Ribe je opisovala kot izjemno intuitivne duše, ki bolečino drugih občutijo kot svojo, njihovo sposobnost sočustvovanja pa je imela za sveto. Njihova usoda naj bi bila prinašanje upanja, notranji glas pa njihov najzanesljivejši vodnik skozi življenjske viharje.

Strelci so večni iskalci resnice in vizionarji, katerih življenjska pot je zaznamovana z učenjem in duhovnim razvojem. Njihove besede naj bi imele moč, da prebudijo »speče duše«. Tretje znamenje s posebno nalogo je vodnar, vizionar prihodnosti, katerega naloga je spreminjati pravila in uvajati inovativne zamisli. Razlage Vanginih vizij kažejo, da naj bi vodnarji doživeli razcvet, saj naj bi vpliv Saturna okrepil njihovo ustvarjalnost in jim odprl vrata do vodilnih položajev.

Na drugi strani so znamenja, ki po besedah prerokinje nosijo »karmično breme« in odplačujejo dolgove iz preteklih življenj. Njihova pot naj bi bila težja, vendar naj bi jim prinašala tudi duhovno očiščenje. Kozorogi naj bi tako nosili breme svojih prednikov, moč pa naj bi našli skozi trpljenje in prevzemanje odgovornosti. Čeprav njihova usoda ni lahka, naj bi jih prav ovire vodile do velikih dosežkov.

Škorpijoni naj bi bili karmično povezani s skrivnostmi in izdajami, njihova najpomembnejša življenjska lekcija pa je, da se naučijo odpustiti sebi in drugim. Kljub padcem imajo izjemno sposobnost, da si opomorejo in začnejo znova. Raki so opisani kot čustveno ujeti v preteklosti, pogosto pesimistični in nagnjeni k osamitvi. Njihova glavna naloga je, da se naučijo izpustiti tisto, česar ne morejo spremeniti, in tako najdejo notranji mir.

Preostala znamenja naj bi iskala ravnovesje med darovi in preizkušnjami, njihova usoda pa je v veliki meri odvisna od njihovih odločitev. Ovni imajo moč vizualizacije in uresničevanja ciljev z močno voljo, leto 2026 pa naj bi jim prineslo priložnost za popolno preobrazbo in uresničitev dolgo želenih ciljev.

Biki, znani po svoji potrpežljivosti, naj bi za dolgoletni trud prejeli nagrado v obliki izjemne finančne stabilnosti in napredovanja v karieri. Dvojčki imajo dar sporazumevanja, vendar morajo paziti, da ne ostanejo preveč površinski. Njihova sposobnost navezovanja stikov naj bi jim prinesla uspeh in finančno varnost.

Levi so rojeni voditelji, vendar je lahko njihov ego njihova največja ovira. Napoveduje se jim leto velikih uspehov, pri čemer naj bi bili ključni skromnost in premišljene odločitve. Device naj bi bile tu zato, da pomagajo drugim in »popravljajo« svet, medtem ko tehtnice kljub svoji miroljubnosti pogosto naletijo na številne življenjske ovire.