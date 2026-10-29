Baba Vanga: november bo za tri astrološka znamenja poln sreče in uspeha

Po razlagah prerokb Babe Vange bodo tri astrološka znamenja v mesecu novembru doživela korenit življenjski preobrat, celjenje notranjih ran in uresničitev sanj. To so astrološka znamenja, za katera bo letošnji november najlepše obdobje.
Tehtnicam bo november prinesel uresničitev dolgoletnih sanj, kar jim bo popolnoma spremenilo vsakdanje življenje.
Velik življenjski nakup: Napoveduje se, da bodo opravile veliko dolgoročno naložbo ali večji nakup, na primer nepremičnine, avtomobila ali česa drugega, kar bo bistveno spremenilo njihov življenjski slog.
Mir na delovnem mestu: Delovno okolje, ki je bilo morda prej vir stresa, bo postalo srečni kraj, kjer bosta njihova ustvarjalnost in spretnost končno deležni priznanja in pohval okolice.
Po Vanginih napovedih bodo ribe novembra vstopile v tako imenovani cikel harmonije, v katerem bodo v ospredju predvsem ljudje in čustva.
Konec družinskih prepirov: Če so bile v družini prisotne dolgotrajne zamere, sodni spori ali napeti odnosi, naj bi november in december prinesla nepričakovano rešitev ter prepotreben mir.
Prihod posebne osebe: Samskim ribam se napoveduje prihod osebe, ki ne bo zgolj partner, temveč tudi velika spodbuda k premikanju lastnih želja in uresničevanju skritih potencialov.
Astrologi pravijo, da bodo biki konec leta 2026 z ramen končno odložili ogromno breme.
Reševanje dolgotrajnih težav: Vse, kar jih je mučilo dolga leta, naj gre za zdravstvene težave, sodne postopke ali administrativne zaplete, naj bi se končno razrešilo v njihovo korist.
Harmonija v ljubezni: Biki bodo v tem obdobju našli stabilnost in čustveno ravnovesje ter okrepili vezi z ljudmi, ki so jim resnično zvesti, napoveduje portal zena.rs.