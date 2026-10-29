Baba Vanga: november bo za tri astrološka znamenja poln sreče in uspeha

Po razlagah prerokb Babe Vange bodo tri astrološka znamenja v mesecu novembru doživela korenit življenjski preobrat, celjenje notranjih ran in uresničitev sanj. To so astrološka znamenja, za katera bo letošnji november najlepše obdobje.

Tehtnica: ustvarjalni razcvet in življenjska prelomnica

Tehtnicam bo november prinesel uresničitev dolgoletnih sanj, kar jim bo popolnoma spremenilo vsakdanje življenje.

Velik življenjski nakup: Napoveduje se, da bodo opravile veliko dolgoročno naložbo ali večji nakup, na primer nepremičnine, avtomobila ali česa drugega, kar bo bistveno spremenilo njihov življenjski slog.

Mir na delovnem mestu: Delovno okolje, ki je bilo morda prej vir stresa, bo postalo srečni kraj, kjer bosta njihova ustvarjalnost in spretnost končno deležni priznanja in pohval okolice.

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Riba: usodni odnosi in reševanje družinskih sporov

Po Vanginih napovedih bodo ribe novembra vstopile v tako imenovani cikel harmonije, v katerem bodo v ospredju predvsem ljudje in čustva.

Konec družinskih prepirov: Če so bile v družini prisotne dolgotrajne zamere, sodni spori ali napeti odnosi, naj bi november in december prinesla nepričakovano rešitev ter prepotreben mir.

Prihod posebne osebe: Samskim ribam se napoveduje prihod osebe, ki ne bo zgolj partner, temveč tudi velika spodbuda k premikanju lastnih želja in uresničevanju skritih potencialov.

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Bik: vstop v obdobje popolnega miru

Astrologi pravijo, da bodo biki konec leta 2026 z ramen končno odložili ogromno breme.

Reševanje dolgotrajnih težav: Vse, kar jih je mučilo dolga leta, naj gre za zdravstvene težave, sodne postopke ali administrativne zaplete, naj bi se končno razrešilo v njihovo korist.

Harmonija v ljubezni: Biki bodo v tem obdobju našli stabilnost in čustveno ravnovesje ter okrepili vezi z ljudmi, ki so jim resnično zvesti, napoveduje portal zena.rs.