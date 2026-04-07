Baba Vanga opozarja: ti znaki so obsojeni na preizkušnje in trpljenje

Baba Vanga velja za eno najvplivnejših prerokinj 20. stoletja, njene napovedi pa še danes pogosto krožijo in vzbujajo zanimanje. Med drugim je menila, da zvezde niso vsem enako naklonjene ter da so rojeni v nekaterih astroloških znakih že po naravi bolj nagnjeni k zahtevnejši življenjski poti. V tem kontekstu je izpostavila tri znamenja zodiaka.

Tehtnica

Ljudje, rojeni v znamenju tehtnice, veljajo za razumske, umirjene in diplomatske. Pogosto si prizadevajo za harmonijo in dobre odnose ter radi pomagajo drugim. Težava nastane, ker težko postavijo meje in rečejo ne, hkrati od drugih pričakujejo enako razumevanje. Po pripovedovanjih naj bi Baba Vanga menila, da tehtnice v življenju pogosto naletijo na ovire, ki jih lahko premagajo le z več odločnosti, premišljenimi odločitvami in prevzemanjem odgovornosti za svoje ravnanje.

Rak

Za rake naj bi bila značilna velika čustvenost, ki se lahko hitro prevesi v pesimizem. Pogosto se obremenjujejo s težavami in lahko vidijo več slabega kot dobrega, kar vpliva tudi na odnose z bližnjimi. Kljub temu so rojeni v raku tople, družinske osebe, ki cenijo dom in varnost. Ključ do bolj izpolnjenega življenja naj bi bil v bolj optimističnem pogledu na svet ter v zavedanju, da lahko s spremembo miselnosti vplivajo na svojo pot.

Kozorog

Kozorogi so znani po delavnosti, vztrajnosti in disciplini, vendar si pogosto sami postavljajo visoke zahteve in s tem tudi ovire. Njihova življenjska pot je lahko zato videti kot nenehen boj, a prav te preizkušnje jih oblikujejo. Po naravi so izjemno trdni in odločni, kar jim omogoča, da premagujejo tudi najtežje izzive, še posebej, če te lastnosti negujejo že od mladih let, povzema portal zena.rs.