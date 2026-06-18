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Baba Vanga: trije znaki, ki jih pogosto tepe usoda

Prerokinja je trdila, da rojenim v treh astroloških znakih življenje pogosto namenja težke preizkušnje.
FOTO: Youtube

FOTO: Youtube

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages

FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Youtube
FOTO: Gettyimages
FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 18. 6. 2026 | 06:00
5:14
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Baba Vanga je še vedno deležna velike pozornosti. Njene napovedi, razlage usode in sporočila, ki jih je pustila za seboj, še danes sprožajo številne razprave, mnogi pa verjamejo, da je imela redko sposobnost videti tisto, kar je drugim ostajalo skrito. Med drugim je menila, da nekateri skozi življenje hodijo bistveno težje kot drugi. Medtem ko se nekaterih drži sreča, morajo drugi na poti do uspeha, ljubezni ali miru premagati veliko več ovir. Posebej je izpostavila tri astrološka znamenja, za katera je verjela, da nosijo največje breme usode in jih življenje pogosto postavlja pred izzive, ki si jih drugi težko predstavljajo.

Tehtnica: večna rešiteljica, ki pozablja nase

Na prvi pogled so tehtnice osebe, ki jim je življenje namenilo številne darove. So šarmantne, kulturne, uravnotežene in redko vstopajo v spore. V družbi so priljubljene, saj znajo poslušati, razumeti in najti rešitev tudi za težave, ki se drugim zdijo nerešljive. Vendar se prav za to zunanjo umirjenostjo pogosto skriva njihovo največje življenjsko breme. Po prepričanju babe Vange so tehtnice osebe, ki skoraj instinktivno prevzemajo tuje skrbi nase. Ko nekdo trpi, želijo pomagati. Ko nekdo preživlja težko obdobje, so prve, ki ponudijo podporo. Ko pride do nesoglasji, poskušajo pomiriti sprte strani. Težava nastane, ko začnejo vse življenje posvečati drugim.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Tehtnice rade potrebe drugih postavljajo pred svoje, zanemarjajo lastne želje, se odpovedujejo priložnostim in molčijo tudi takrat, ko jih nekaj globoko prizadene. Bojijo se razočarati, prizadeti ali izgubiti nekoga, zato neredko pristajajo na stvari, ki jih ne želijo. Zaradi tega se jim velikokrat dogaja, da nase prevzemajo bremena, ki sploh niso njihova. Baba Vanga je verjela, da je največja lekcija tehtnic naučiti se postavljati meje, prenehati reševati vse okoli sebe in končno začeti varovati svoj notranji mir. Šele ko se brez občutka krivde naučijo odločno reči ne, se kvaliteta njihovega življenja znatno izboljša.

Rak: znak, ki najbolj čuti in zato najbolj trpi

Če obstaja znak, ki čustva doživlja globlje od vseh drugih, je to rak. Družina, dom, bližnji in spomini za rojene v tem znamenju predstavljajo središče sveta. Ljubijo iskreno, brez zadržkov in so za tiste, ki jih imajo radi, pripravljeni veliko žrtvovati. A prav ta globoka občutljivost največkrat postane vir njihove največje bolečine. Raki imajo močno potrebo po varnosti. V odsotnosti te začnejo razmišljati o najslabših možnih scenarijih. Vsaka negotovost v njih vzbudi strah, vsaka sprememba nemir, vsako razočaranje pusti sled, ki dolgo ne izgine.

FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages
FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages

Po verovanjih, povezanih z babo Vango, njihov največji sovražnik niso drugi ljudje, ampak njihove lastne misli. Pogosto se umaknejo takrat, ko bi se morali boriti. Dvomijo vase, ko bi morali zaupati svojim sposobnostim. Iz strahu pred zavrnitvijo se odpovedujejo priložnostim. Zato mnogi raki ostanejo ujeti v coni udobja, čeprav globoko v sebi vedo, da si zaslužijo več. Baba Vanga je menila, da se morajo predstavniki tega znaka naučiti otresti se strahu in prenehati živeti v preteklosti. Ko začnejo gledati naprej, tvegati in zaupati sebi, se njihovo življenje v samih temeljih začne spreminjati.

Kozorog: rojeni borec, ki si sam postavlja največje ovire

Le malo znamenj se, ko gre za disciplino, odgovornost in vztrajnost, lahko primerja s kozorogom. Kozorogi so ljudje, ki redko pričakujejo pomoč drugih. Težave so navajeni reševati sami, samostojno gradijo kariero in nosijo breme obveznosti. Na prvi pogled delujejo nepremagljivo, prav v tem pa se skriva njihova največja slabost. Baba Vanga je verjela, da kozorogi pogosto postanejo sami sebi najstrožji sodniki. Nikoli niso popolnoma zadovoljni s tem, kar dosežejo. Tudi ko dosežejo velik uspeh, takoj začnejo razmišljati o naslednjem cilju.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Njihov perfekcionizem je lahko tako močan, da jih lahko povsem ohromi. Bojijo se napake, neuspeha, bojijo se, da niso dovolj dobri. Zaradi tega velikokrat zamudijo priložnosti, ki so jim bile na dosegu roke. Namesto da bi uživali v rezultatih svojega dela, živijo pod stalnim pritiskom, da morajo narediti še več, še bolje in še hitreje. Njihova največja življenjska lekcija je naučiti se sprejemati nepopolnost in razumeti, da uspeh ne prihaja le skozi odrekanje, temveč  tudi skozi zaupanje vase. Če jim to uspe, njihova naravna vzdržljivost postane njihovo najmočnejše orožje, piše stil.kurir.rs.

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