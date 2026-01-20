  • Delo d.o.o.
SLOVENIJA BO V VRTINCU SPREMEMB, MADŽARSKA NE

Balkanski beli mag napovedal: prihaja 3. svetovna vojna, trajala bo samo 30 dni

Stari imperiji se bodo zlomili, evro in dolar bosta vredna samo še desetino, vzpostavil se bo nov svetovni red, napoveduje balkanski beli mag Lav Geršman. Njegov nasvet: vlagajte v zemljo in živino, saj bosta vredni suhega zlata!
Lav Geršman je balkanski astrolog in beli mag, pravijo, da je čudežno ozdravil že mnoge. FOTO: Misteriji Balkana  

FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

FOTO: Brian Marcher/AFP  

FOTO: Pascal Rossignol/Reuters

E. N.
 20. 1. 2026 | 14:35
A+A-

Znani balkanski astrolog, beli mag oziroma mojster bele magije ter komentator aktualnega dogajanja po svetu Lav Geršman ima za nas srhljivo sporočilo: prihaja konec sveta, kakršnega poznamo. Tretja svetovna vojna, ki se bo razplamtela, bo trajala samo mesec dni. Pomenila bo konec starih imperijev, oblikoval se bo nov svetovni red.

»Če nisi strahopetec, moraš te informacije prinesti ljudem. Vsega, kar bom zdaj povedal, me je strah. Ne vem, kakšne batine bom dobil od oblasti. To ni prerokba, to so psihične napovedi, načrt prihodnosti. Zato vam povem, da me je strah, oziroma ne, nisem prestrašen, ampak razburjen! Razburjen, ker nimam moči, da bi to preprečil,« je odkrit beli mag.

Prva napoved: izzivanje Putina

Ali bo prišel konec obstoja človeštva ali se bo začela doba razvoja in napredka, je odvisno od vladarja Rusije, od nikogar drugega. Prerokba je prišla že leta 1974, ko je bilo rečeno, da bo imel ta vladar inicialke VVP: to je Vladimir Vladimirovič Putin. Prelomni dogodek bi lahko bil že januarja 2026 kot poskus atentata ali vojaška provokacija, s ciljem prisiliti Rusijo v krvav obračun. Torej, Putin lahko reče, v redu, prečkali smo rdečo črto, bomo počakali še na eno in naslednja raketa poleti, na primer, nad Washington!

FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
Druga napoved: začetek vojne in propad zveze Nato

Naslednji kritični datum je od 22. do 26. februarja. Takrat se konča vojna z Ukrajino, čaka jo kapitulacija. Vojna z Ukrajino se sicer konča, ampak marca se začne vojna z Natom, ki bo trajala največ en mesec in se bo končala s porazom in propadom držav Nata, torej vseh držav, ki bodo v tej vojni. V tem obračunu pa ne bodo vse države Nata, razumete? Madžarska, na primer, ne bo.

Tretja napoved: razpad ameriškega finančnega sistema

15 maja bo nova prelomnica: začetek propada, zloma ali anarhije zahodnega sveta, kakorkoli želite temu reči. Zlom se začne s propadom ameriške banke. Ta razglasi stečaj, bankrot, in čez nekaj dni bodo na kolenih vse ameriške banke, kot bi bile domine. Po nekaj dneh bo dolar vreden samo še okoli 10 centov v primerjavi z današnjo vrednostjo. Torej, dolar kot denarna enota izgubi svojo vrednost. Centralna banka Amerike bo poskušala sprostiti več bilijonov dolarjev, ampak to ne bo pomagalo. Borze bodo paničarile.

FOTO: Brian Marcher/AFP  
Četrta napoved: evro ne bo vreden nič, prihaja nova valuta BRICS

Zaton dolarja pomeni tudi zaton evra, ki ne bo vreden več nič. Na finančnem odru se bo v treh mesecih pojavila nova denarna enota. Od maja do avgusta nas čaka obdobje brezdenarnega poslovanja, torej obdobje kaosa. Novo valuto bo ustoličila zveza držav BRICS: Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika ob pomoči ZAE in afriških držav. Ta enota se bo imenovala altin, to je stara ruska denarna enota z zaledjem v zlatu, srebru, redkimi zemljami, energijo in dobrinami. Razcvet bo v tem času doživel tudi trg kriptovalut.

Peta napoved: svet bo vodil tandem zmaja in medveda (Kitajske in Rusije)

Po propadu papirnatega denarja se bo človeštvo vrnilo k poravnavanju transakcij z zlatom ali izdelki, ali z vrednostnimi papirji, katerih cena bo vezana na ceno zlata. Torej, danes plačate z zlatom, stane toliko in toliko. Jutri bo morda ceneje, morda dražje, ampak vse to po ceni zlata. In na nebu nad Moskvo se bo pojavila aurora, ki je ni bilo videti približno 1000 let, trajala bo tri dni. Poleti nas čaka ustanovitev novega zavezništva med poraženimi evropskimi državami, nekdanjimi državami Nata, ki se mu bo pridružila Argentina, ki ima ogromne količine zlatih rezerv. Oblast v svetu bo pripadla domoljubnim silam. Stare vlade ne bodo mogle več storiti ničesar, ker denar ne bo več vreden ničesar. Vsi bodo izgubili oblast, tudi Soroš in vsi ostali, ki narekujejo vladam, kaj naj počnejo. Nemčija je ena prvih, ki je prepoznala in sprejela novo realnost in predlagala zavezništvo Rusiji. Francija stori enako teden dni kasneje, za njimi Anglija. Svet bo vodil novi tandem: zmaj – medved. Zmaj je Kitajska, medved je Rusija – in železni orel, ki pade pred tem, to je Amerika.

FOTO: Pascal Rossignol/Reuters
Šesta napoved: zapustite mesta, na deželi začnite kmetovati in si naredite zaloge hrane

In še ena velika napoved je vezana na prihajajoče poletje: izogibati se bo treba velikim mestom, namesto tega bo treba izkoristiti naravo za pridelavo hrane, saj si bo treba nabrati zaloge za tisto, kar prihaja. Po Evropi in Afriki ne bo elektrike, nič ne bo delovalo, trgovine bodo zaprte, človeštvo bo zapadlo v kaos. Vlada se mora v tem času pripraviti na boj proti oderuhom, preprodajalcem hrane, banditom in roparjem, vključno s streljanjem, če bo potrebno. Sicer se bo začela anarhija in bo veliko več krvi. Kot bi rekel Cezar: ljudstvo bo sedelo in molčalo za sendvič, razumete? Že marca ali aprila začnite delati zaloge hrane z dolgim rokom uporabe, vode in zdravil. Brez panike, ampak se pripravite na tri mesece avtonomnega življenja brez elektrike in brez trgovine.

Kar pa se tiče dolarja, dolarja kot denarne enote sploh ne bo več. Preprosto ne bo obstajal. Se potem sploh splača vlagati v kakršno koli obliko denarne naložbe? Da: v zlato in srebro, ali pa morajo ljudje preprosto vlagati kapital, ki ga imajo, v stvari drugačne narave. V zemljo. Vlagati v zemljo, ne za gradnjo na njej, ampak za gojenje pridelkov. Od žita do živine. Ker bosta hrana in čista voda stali zlato.

Sedma napoved: po šoku nas čaka novo obdobje renesanse

Torej, za tiste, ki bodo to preživeli, se bo do konca leta 35 začela doba nove renesanse. Zahvaljujoč kvantni tehnologiji bo človeško življenje trajalo 120 let brez bolezni in v dobrem zdravju. Vsak porod je vedno težak, vedno v bolečinah, v krvi, v kričanju in cviljenju. Ko pa se rodi otrok, potem sledi sreča.

Tehnika ga je poskusila cenzurirati

Geršman je v pogovoru povedal, s kakšnimi tehničnimi težavami se je soočal, ko je želel prerokbo shraniti v računalnik: »Trikrat ali štirikrat ključek ni hotel sprejeti informacij iz računalnika!? Računalnik ni hotel sprejeti tega besedila v svoj pomnilnik. Štirikrat sem poskušal tiskati – in med tiskanjem tiskalnik odpove, listi se zataknejo, razumete? Se pravi, nekdo ni hotel, da bi te informacije prišle na dan!«

 

ZDAKitajskavojna v UkrajinizlatogeopolitikaVladimir PutinDonald TrumpRusijasurovineNato
