Barve sveč v feng šuju: ni vseeno, katero prižgemo

V feng šuju so barve sveč jezik energije, ki jo želimo prebuditi v prostoru in sebi. Rdeče sveče prižigamo, ko si želimo več strasti, ljubezni in romantike - zanetiti ogenj, pospešiti dogajanje, ko potrebujemo moč, pogum, zagon. Oranžne sveče prinesejo spodbudo, ki nas potegne iz rutine. Rumene prižigamo za srečo, optimizem in pozitivno energijo, z njimi utrjujemo samozavest. Zelene vzamemo za blaginjo, rast in srečo. Z njimi podpremo harmonijo, zdravje. Vijolične izberemo, ko se želimo povezati z modrostjo, ob meditaciji, ko iščemo notranji mir.

Modre uporabimo, ko si želimo varnosti, zaupanja, miru. Pomagajo nam ustvariti občutek stabilnosti. Rožnate prižgemo za sočutje, ljubezen, romantiko, intuicijo. Bele uporabimo za občutek novega začetka, upanje, da prezračimo energijo prostora in vnesemo več miru. Črne izberemo, ko potrebujemo zaščito, mejo ali svoj mir, rjave za stabilnost in prizemljenost, občutek varnosti, zlate, ko želimo privabiti razkošje, bogastvo in uspeh.