Besede nas ohranjajo v zanki stresa: negativni notranji govor in pritoževanje

»Tako sem utrujen.« »Tega si ne morem privoščiti.« »Življenje je pretežko.« Največkrat se ne zavedamo, koliko moči imajo te naše besede, dokler ne začnemo opazovati, kako pogosto govorimo o stvareh, ki si jih ne želimo. Pogosto mislimo, da bomo olajšani, če se izpovemo, toda način, kako to naredimo, besede, ki jih uporabimo, nas pogosto privedejo v še slabše stanje. Kot da smo svoje negativne misli manifestirali v obstoj in jim s tem dali življenje in energijo.

Vsakič ko ponavljamo takšne fraze, utrjujemo negativno miselnost. Besede oblikujejo našo resničnost in nevede nas ohranjajo v zanki stresa in frustracije. Zato se potrudimo ujeti trenutek, ko bomo v mislih ali na glas izrekli nekaj negativnega, in jezik preusmerimo v nekaj bolj opolnomočujočega.

Če smo na primer utrujeni, rečemo »Moram se spočiti in napolniti z energijo« namesto: »Popolnoma sem izčrpan in izpraznjen.« To bo močno spremenilo način, kako se soočamo z izzivi.