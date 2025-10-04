Bi se radi znebili blokad? Uspešne pri tem so maorske tehnike

Ujetosti in energijskih blokad se lahko rešimo, če počistimo linijo prednikov, odstranimo morebitne energijske tujke – čipe, vsadke, mreže, pajčevine, magijo, uroke, prekletstva, demone, pogodbe, dogovore in zaprisege, ki jih imamo z različnimi bitji ali iz preteklih ali vzporednih življenj.

Zelo uspešne pri tem so maorske tehnike, a katerimi s pritiski delujemo na globoko tkivo telesa. Postopek je zelo močan in boleč, ne gre le za masažo. Ljudje pri tem kričijo, a pristop je res učinkovit, saj Maori ujeto energijo sprostijo z dotikom, pri tem pa povezujejo vse ravni – energijsko, dušno, življenjsko silo, tretje oko, čustva, prednike, naravo in elemente. Ko te prime maorski zdravilec z vso močjo univerzuma za sabo, gre namreč vse to skozi tebe in te prečisti entitet, vplivov prednikov, preteklih življenj ...

Tradicionalno pritiskajo po občutku in včasih se v delu telesa sprosti vse, kar je bilo v človeku 500 let ali od rojstva naprej. Metoda je odlična za ljudi, ki so močno v glavi in potlačujejo čustva. Posledično se umaknejo fizične, čustvene, psihične bolezni, izboljšajo se odnosi, počutje, finance … Hitro se pokaže vzrok fizičnih bolezni. Pri avtoimunih boleznih in raku so to potlačena čustva, travme in šoki iz otroštva, ko smo se zaprli, si ustvarjali ščite, obrambne mehanizme, ker so bili starši agresivni, alkoholiki, so nas nadzorovali, so bili čustveno odsotni.