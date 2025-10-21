Bioterapevt Marjan Ogorevc opozarja: Prepričanja nas omejujejo

Bioterapevt Marjan Ogorevc pravi, da težko sprejemamo spremembe na vseh ravneh, saj smo tako programirani. »Spremembe najbolj ogrozijo naš ego. Človek mora imeti prav,« pravi in doda, da se je v svojih terapevtskih letih nagledal strank v hudih težavah. »K meni so hodili hudo bolni ljudje, tisti z razrušenimi partnerskimi odnosi ter ljudje, ki kar naprej izgubljajo službe. Vsem sem svetoval, naj sprejmejo, da je treba za začetek pospraviti pri sebi, spremeniti prepričanja in delovati drugače. Prepričanja so v podzavesti in vedno zmagajo, kadar jih želimo z neko afirmacijo spremeniti. Ni pa vse brezupno. Najprej je treba razumeti, kako prepričanja nastanejo. Nekaj jih 'podedujemo' iz prejšnjih življenj, večino najglobljih dobimo kot otroci v prvih šestih letih življenja, nekaj iz okolja, večino od staršev. Otrok kot snemalnik vse snema - od programa za obnašanje med vožnjo avtomobila do tistega, ki narekuje, za kateri nogometni klub moramo navijati. Če je hčerka odraščala ob mami, ki je svoje potrebe izsilila z jokom, grožnjami ali kupčkanji, je to sporočilo, da je to edini pravilni način obnašanja, in se bo tako vedla do svojega moža. Skupek vseh programov v podzavesti tvori našo osebno matriko, v katero smo ujeti. Tako nastanejo navade in delujemo avtomatsko brez razmišljanja. Da bi lahko podzavestne programe 'popravili', jih moramo ozavestiti. V resnici smo njihovi ujetniki. Delujemo po bioloških algoritmih in ponavljamo stare napake, dokler nas okoliščine ne prisilijo, da tudi za ta del sebe prevzamemo odgovornost. Da bi se drugi spremenili zaradi nas, se ne bo zgodilo. Vesolje ne deluje na tak način. Vedno lahko spreminjamo le sebe. Višje smo na evolucijski stopnji zavesti, več imamo energije, saj smo bolj povezani s kozmičnim virom. Problem je, ker tisti, ki so na nizki ravni zavesti, ne zmorejo tega razumeti, zato se ne bodo spreminjali. Ko te zadeve ozavestiš, pa postaneš za svoje obnašanje bistveno bolj odgovoren kot prej.«