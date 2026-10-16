Bivša ljubezen znova trka na vrata! Štiri astrološka znamenja se bodo znašla pred težko dilemo

Preteklost se včasih vrne prav takrat, ko mislimo, da smo jo dokončno pustili za sabo. Nepričakovano sporočilo, naključno srečanje ali klic osebe, ki je nismo slišali že dolgo, lahko znova predramijo čustva, za katera smo verjeli, da so zamrla. Astrološke napovedi pravijo, da se bodo nekatera nebesna znamenja v prihodnjih dneh soočila z nekdanjimi partnerji. Vprašanje pa je, ali jim bodo ponudila drugo priložnost ali pa bodo izbrala pot naprej.

Raki se le težko ločijo od ljudi, ki so jih iskreno ljubili. Tudi po koncu zveze spomini pri njih ostajajo globoko usidrani. V prihodnjem obdobju jih utegne presenetiti sporočilo ali srečanje z bivšim partnerjem. Čeprav jih bo sprva preplavila nostalgija, se bodo hitro spomnili razlogov, zakaj je prišlo do razhoda. Pred njimi bo odločitev: prisluhniti srcu in poskusiti znova ali zaščititi svoj mir in preteklost pustiti za sabo?

Tehtnice se bodo morda našle v precej zapletenem položaju. Prav v trenutku, ko se jim bo zdelo, da so uredile svoje ljubezensko življenje, se lahko znova pojavi nekdo, ki jim je včasih pomenil ogromno. Nekdanji partner bi lahko pokazal obžalovanje za pretekle napake in si zaželel novo priložnost. Položaj se bo še dodatno zapletel, če so tehtnice že začele novo zvezo, saj bodo morale temeljito premisliti, ali se splača tvegati trenutno srečo za nekoga, ki jih je enkrat že razočaral.

V naslednjih dneh utegnejo znova vzpostaviti stik z osebo iz preteklosti. FOTO: Gettyimages

Škorpijoni redko pozabijo velike ljubezni, pa če se še tako trudijo pokazati nasprotno. V naslednjih dneh utegnejo znova vzpostaviti stik z osebo, s katero so imeli intenziven, a zapleten odnos. Privlačnost se lahko vrne v trenutku, z njo pa tudi stari dvomi. Preden se znova prepustijo strastem, bodo morali razmisliti, ali se je v tem času sploh kaj spremenilo. Če so vzroki za prejšnji razhod še vedno prisotni, jim vrnitev lahko prinese le novo razočaranje.

Ribe bo morda presenetil klic ali sporočilo nekoga, ki so ga dolgo poskušale preboleti. Že en sam iskren stik bo dovolj, da na površje spet pridejo čustva, ki so jih mesece tlačile v sebi. Ker so nagnjene k idealiziranju preteklosti, hitro pozabijo na vse, kar jih je v tisti zvezi osrečevalo ali žalostilo. V prihodnjih dneh bodo morale jasno razmejiti med resnično ljubeznijo in nostalgijo, saj ima druga priložnost smisel le, če sta se oba partnerja pripravljena spremeniti.