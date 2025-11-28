Blokade so klic telesa, da se ustavimo

Ste se kdaj počutili, kot da ste obstali - brez volje, navdiha, moči? Morda ni krivo pomanjkanje spanca ali stres, temveč zastoj energije. Ko življenjska sila - či, prana ali vitalna energija - ne kroži prosto, telo in duša to občutita. Pojavijo se utrujenost, napetost, nemir ali občutek notranje praznine. A pretok energije lahko znova sprožimo z zavestnim stikom s sabo.

Energija v telesu kroži po t. i. energijskih kanalih ali meridianih, ki povezujejo organe, čustva in misli. Ko so pretočni, čutimo lahkotnost, toplino, radovednost in motivacijo. Ko nastane blokada, telo reagira – napetost v ramenih, teža v prsih, vozli v želodcu, občutek, da nekaj stoji. Blokade niso le fizične, temveč tudi čustvene in miselne. Nastanejo, ko zadržujemo občutke, potlačimo jezo, strah ali žalost.

Prvi korak k sprostitvi pretoka je zavedanje. Začnemo pri dihu, ker je most med telesom in energijo. Če postane plitek in hiter, je tudi energija razpršena in napeta. Zato si vzemite minuto in opazujte, kje občutite napetost, kako dihate. Ko to ozavestimo, se energija že začne premikati.

Zavestno dihanje je ključ do pretoka. Globok vdih skozi nos, kratek premor in počasen izdih skozi usta. Ob vsakem izdihu si predstavljajte, da napetost odteka iz telesa. Po nekaj minutah boste občutili toplino, mravljince, lahkotnost. To pomeni, da se energija premika.

Ob vsakem izdihu si predstavljajte, da napetost odteka iz telesa. FOTO: Mirjana Pusicic/Getty Images

Telo je narejeno za gibanje, energija se prebudi, ko ji damo prostor. Ni treba teči maratona. Dovolj so krožni gibi ramen, raztezanje hrbta, počasno kroženje medenice ali hoja v naravi. Koristne so vaje iz joge, tai čija ali qigonga, ki kombinirajo dihanje, pozornost in gib.

Energijo sprošča tudi vibracija glasu. Mrmranje, petje ustvarja vibracije, ki sproščajo blokade v prsih in grlu. V mnogo kulturah uporabljajo mantro om, a tudi vzdih olajšanja deluje. Ko sprostimo glas, sprostimo srce.

Dlani polagamo na predele napetosti – trebuh, prsi, vrat –, delujejo kot naravni prevodniki energije. Položite roko in nekaj trenutkov samo čutite. Ne poskušajte ničesar popraviti, le bodite prisotni. Energija sledi pozornosti. Kjer je pozornost, tam se poveča pretok.

Največja blokada nastane, ko čustva ne dobijo prostora. Jeza, žalost, razočaranje so energija, ki čaka, da se izrazi. Namesto da jo zadržimo, jo preobrazimo. Zapišite, kar čutite. Zajokajte. Povejte, kar je treba.

Dragoceno je, da vsak dan za vsaj nekaj minut ugasnemo hrup – telefon, televizijo, razpršenost. Zaprite oči in se vprašajte: Kaj v meni trenutno potrebuje moj dih, moj dotik, moj mir? Odgovor pride iz telesa – tiho, a jasno.

Ko energija v telesu znova steče, se svet spremeni. Barve postanejo živahnejše, čustva jasnejša, telo lažje. Življenje želi teči. Blokade so klic telesa, da se ustavimo in poslušamo. Vsak vdih, vsak gib, vsak trenutek zavedanja je most nazaj k sebi – in tja, kjer se začne resnična moč.