Blokirane čakre? Tako sprostimo energijo in zaženemo pretok

Čakre, energijski centri, veljajo za vozlišča, skozi katera se pretaka življenjska energija. Če so blokirane, nastajajo zastoji, ki se lahko kažejo s fizičnimi simptomi, čustvenim neravnovesjem ali občutkom stagnacije. Za vzdrževanje energijskega pretoka skozi čakre sedimo ali ležimo, tako da smo stabilni in sproščeni. Začnemo zavestno dihanje. Nadziranje diha je temelj nadzora nad energijskim tokom. Lahko poskusimo izmenično dihanje skozi nosnice ali globoko trebušno dihanje, da stabiliziramo energijo.

Sledi naj vizualizacija in fokusirana namera. Osredotočimo se na posamezno čakro, z barvo, svetlobo ali simbolom, saj to pomaga usmeriti energijo in odblokirati blokade. Pomagamo si lahko z mantranjem. Guruji priporočajo tudi jogo, saj položaji (asane) povezujejo telo in energijske centre, ali podporo s kristali, eteričnimi olji, zdravljenje z zvokom (gong, tibetanske posode), reiki ... Zavedajmo se, da je odprtje, uravnavanje in vzdrževanje energije čaker pot, ne cilj.

Z zgoraj opisanimi tehnikami si lahko razmeroma hitro odpremo energijske centre in začnemo čutiti več pretočnosti, notranjega ravnovesja in energije. Vendar ne pričakujmo instantnih čudežev: energijsko telo je občutljivo in prehod v stanje odprtosti lahko prinese tudi reakcije – čustvene, fizične ali psihične. Pot do stabilne pretočnosti zahteva redno delo, potrpežljivost in spoštovanje lastnega ritma.