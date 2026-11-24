Po astroloških napovedih naj bi novembrska polna luna trem astrološkim znamenjem prinesla pomembne preobrate, dobre novice in nove življenjske priložnosti. Ime bobrova luna izvira iz severnoameriškega izročila. November je namreč čas, ko se bobri pripravljajo na zimo, gradijo in utrjujejo jezove ter si urejajo zimska bivališča. V preteklosti je bil to tudi čas, ko so lovci pred prihodom zime nastavljali pasti za bobre.

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Polna luna je v različnih tradicijah povezana z zaključevanjem obdobij, razkritji, čustvenimi spoznanji in pomembnimi odločitvami. Tokratna nastopa v znamenju dvojčkov, medtem ko bo Sonce v nasprotnem znamenju strelca. Dvojčki simbolizirajo komunikacijo, radovednost, izmenjavo informacij in prilagodljivost, strelec pa širjenje obzorij, znanje, potovanja in iskanje življenjskega smisla. Z vidika astrologije bo zato v ospredju ravnovesje med razumom in intuicijo, med informacijami, ki jih imamo, in resnicami, ki jih moramo še odkriti. Posebej spodbudno obdobje čaka tri znamenja.

Dvojček: pomemben pogovor lahko spremeni vse

Ker bo bobrova luna nastopila prav v njihovem znamenju, jo bodo dvojčki občutili še posebej intenzivno. V ospredju bodo osebne odločitve, samozavest in odnosi, ki so bili v zadnjem obdobju morda precej negotovi. Na ljubezenskem področju se obetajo spodbudni premiki. Rojeni v tem znaku bodo končno dobili odgovor, na katerega že dolgo čakajo, razčistili nesporazum z ljubljeno osebo ali ugotovili, kakšne namene ima nekdo, ki jim je všeč. Samskim se odpira priložnost za zanimivo poznanstvo, ki se bo razvilo v nekaj več. Tisti, ki so v zvezi ali zakonu, bodo imeli priložnost za iskren pogovor o skupni prihodnosti in željah, ki so jih morda predolgo zadrževali zase. Včasih lahko že en sam stavek spremeni marsikaj.

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Tehtnica: odpirajo se vrata novih priložnosti

Za tehtnice bo bobrova luna v dvojčkih osvetlila področje potovanj, izobraževanja, novih izkušenj in širjenja obzorij. Po obdobju, ko so imele občutek, da stojijo na mestu, se napovedujejo priložnosti, ki jih bodo spodbudile k spremembam. Sreča jih bo spremljala predvsem na poklicnem in izobraževalnem področju. Možne so dobre novice glede izpitov, šolanja, pomembnih projektov ali poslovnega sodelovanja s tujino. Nekatere tehtnice bodo prejele nepričakovano ponudbo, druge se bodo končno opogumile in naredile prvi korak k načrtu, s katerim že dolgo odlašajo. Pomembno bo, da ne zavrnejo novih možnosti samo zato, ker zahtevajo izstop iz ustaljene rutine. Pogovor, novo poznanstvo ali informacija v času polne lune jim bodo pokazali pravo smer.

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Vodnar: v ospredje stopata ljubezen in veselje

Vodnarjem bobrova luna, predvsem na področju ljubezni, ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva, prinaša posebej spodbudno obdobje. Po času, polnem obveznosti in odgovornosti, bodo lažje našli čas zase in za ljudi, ki jim največ pomenijo. Samski vodnarji bi lahko spoznali osebo, ki jih bo pritegnila z drugačnim pogledom na svet, humorjem in zanimivimi pogovori. Tisti, ki so že v razmerju, bodo imeli priložnost za več bližine, spontanosti in skupnih načrtov. Ugodno obdobje se obeta tudi za ustvarjalne projekte, hobije in dejavnosti, pri katerih lahko pokažejo svoje talente. Vodnarji, ki se ukvarjajo z umetnostjo ali delom, ki zahteva izvirne zamisli, bodo dobili nov navdih in priznanje, ki so si ga želeli, obljublja žena.rs.