Bobrova polna luna: trije astrološki znaki bodo doživeli presenečenje

Na nebu je zasijala novembrska polna luna, ki nosi ime bobrova luna. Njeno ime izhaja iz severnoameriških staroselskih in zgodnjih kolonialnih tradicij: november je bil čas, ko so lovci nastavljali pasti za bobre, da bi si zagotovili tople kože pred prihajajočo zimo.

Tokrat je nastopila v znamenju bika in je druga superluna letos.

»Polne lune pogosto prinesejo izrazitejša čustva, impulzivno vedenje in dramatične dogodke,« za People pojasnjuje astrolog Kyle Thomas. Ker je ta polna luna v biku, osvetljuje področja, ki jih obvladujejo rojeni v tem znamenju: bogastvo, dohodek, materialne dobrine in fizični svet, v katerem živimo.

Kako bo polna luna v biku vplivala na vaš astrološki znak?

FOTO: Chayanan/Gettyimages

Oven

Ovni, vaša finančna situacija se bo spremenila. »Ta polna luna bo pretresla vaš dohodek in materialno stanje,« opozarja Thomas.

Nekateri boste občutili konec enega finančnega toka, a brez skrbi, pojavil se bo nov. Lahko boste deležni povišice ali nove poslovne ponudbe, a morda boste morali opraviti tudi večje plačilo. Pazite na izdatke.

Bik

Biki, to je za vas eno najpomembnejših obdobij v celem letu. »Polna luna bo z energijo navdala vaš astrološki znak in prinesla usoden dogodek, s katerim se boste morali soočiti,« pojasnjuje Kyle.

To lahko pomeni, da se bo nekaj, kar vas že dolgo bremeni, več kot opazno končalo.

Trenutek je idealen, da spustite preteklost in vse, kar vam ne služi ali vas ne osrečuje, predvsem kar zadeva odnosov. Čas je, da stopite v novo obdobje.

Dvojčka

Dvojčki, zdaj je čas, da stopite iz središča pozornosti. »Polna luna vas spodbuja, da se umaknete in obrnete vase,« pravi Thomas.

Soočiti se boste morali s preteklostjo, prtljago, tesnobo in strahovi. Prihodnost lahko prinese velike spremembe, Thomas pa opozarja, da bi se lahko razkrile pomembne skrivnosti ali škandali.

FOTO: Zoff-photo/Gettyimages

Rak

To je velik trenutek za vaše družabno življenje. Astrolog napoveduje: »Morda boste obiskali pomemben dogodek ali dosegli mejnik, upanje, sanje ali cilj.«

Morda bo prijatelj zapustil vaše življenje, a spoznali boste nekoga novega. Bodite pozorni na morebitne sorodne duše; bodisi platonske ali romantične.

Lev

Naj svet sliši vaš rjovenje! Aktualna polna luna bo osredotočena na vašo kariero in bo izpostavila vaše ambicije:

Nagrada, napredovanje, nova ponudba službe ali pozornost medijev se lahko pojavijo kar iz nič. Nekateri se boste morda odločili svojo profesionalno pot usmeriti v povsem novo smer.

Devica

Device, čas je, da se dvignete.

»Polna luna vam bo dala pogum, da stopite iz cone udobja,« pravi Thomas.

Kakršenkoli projekt imate, dosegli boste pomemben mejnik ali prejeli pomembne novice. Če projekta nimate, je zdaj čas, da začnete novega.

FOTO: Maria Korneeva/Gettyimages

Tehtnica

Bobrova polna luna bi lahko bila intenzivna na področju partnerstev. »Osredotočili se boste na to, kako delite, dajete in koliko prejemate,« napoveduje astrolog.

Če je v vašem odnosu vse v redu, je zdaj odličen čas za večjo intimnost. Če je odnos težaven, bo poskus združitve morda izzval nasproten učinek.

Ta polna luna lahko prinese tudi novice o velikih izplačilih, štipendijah ali dedovanju.

Škorpijon

Škorpijoni, to je intenzivno obdobje za vaše odnose. Morda boste sprejeli pomembne odločitve za rast na naslednjo raven življenja v dvoje, kar lahko pomeni selitev, zaroko ali druge obveznosti.

Če iščete poslovnega partnerja, je to lahko dober čas. Samski naj bodo pozorni na globoko povezavo.

Če s partnerjem nista na isti valovni dolžini, lahko bobrova polna luna prinese intenzivno in dramatično ločitev ali razvezo.

Strelec

Vaše vsakdanje življenje se lahko močno spremeni. »Novembrska polna luna bo prinesla pomemben konec ali prelom glede zaposlitve in odgovornosti,« pravi Thomas.

Če razmišljate o novem delu, poiščite nekaj, kar bolj ustreza vašim veščinam in urniku. Če ste delali na projektu, boste dosegli pomemben mejnik.

Tudi vaša vsakodnevna rutina, ki vpliva na zdravje in kondicijo, se lahko spremeni.

Kozorog

Kozorogi, ljubezen je v zraku. »Pripravite se na pomemben trenutek v srčnih zadevah,« napoveduje Thomas in dodaja: »Polna luna bo prinesla val energije na področju strasti, sprožila bo pomemben preobrat v romanci, pravi ljubezni, hobijih, plodnosti ali ustvarjalnosti.«

Samski naj se družijo in dobro odprejo oči ter srce, pari pa naj njen čas izkoristijo za oživitev iskrice.

Vodnar

To je za vas čustveno obdobje.

»Ta polna luna lahko prinese velik premik v domačem življenju, domu in družini,« obljublja astrolog.

Mogoč je močan preobrat, kot je selitev, prenova ali odločitev za popolno preurejanje. Novice o nepremičninah so pred vrati.

FOTO: Gettyimages

Ribi

Ribe, čas je, da spremenite svoj pogled. Polna luna bo okrepila vaše področje komunikacije, intelekta in idej.

Nekateri boste zdaj objavili pomemben pisni, govorni ali oglaševalski projekt. Veliko ljudi bo sodelovalo z vašimi idejami. Morda boste odpotovali ali se odločili za novo izobraževalno pot.