Ko nas začnejo boleti kolena, redko pomislimo, da je lahko vzrok globlji od fizične obrabe. V duhovnem pogledu kolena niso le sklepi – so simbol ponižnosti, prilagodljivosti, sprejemanja življenjskih sprememb in naše sposobnosti, da se prilagodimo svetu brez strahu, da bomo izgubili svojo moč. Ko nas bolijo, se v resnici oglaša naš energijski zastoj. Govori nam, kje smo se zataknili in ne moremo naprej.

Kolena nosijo težo našega telesa – in težo naših nepredelanih čustev. Ko se v našem energijskem polju nabere preveč strahu, trme, odpora ali občutka, da ne moremo naprej, se energija ustavi prav tam. To se čuti kot napetost, šibkost, tope bolečine, težke noge. Ko je pretok energije blokiran, kolena izgubijo gibkost, elastičnost in lahkotnost.

V karmičnem smislu govorijo o preteklih življenjskih lekcijah, povezanih s ponosom, avtoriteto ali pokornostjo. Če smo nekoč preveč klonili ali nikoli hoteli popustiti, se lahko v tem življenju vzorec pokaže prav v kolenih – kot bolečina, okorelost ali nezmožnost poklekniti pred življenjem, tj. sprejeti spremembo ali situacijo, ki se nam zdi neprijetna, čeprav nas v resnici nečesa uči. Kolena so v duhovnem smislu most med zemljo in našimi sanjami. Ko bolečina vztraja, nas duša sprašuje: »Ali stopam po svoji poti? Ali zaupam življenju?« Težave s koleni so pogosto znak, da se bojimo prihodnosti ali premika, ki nam ga intuicija že dolgo predlaga.

Lahko si pomagamo tudi z energijsko vajo za sprostitev kolen. Usedemo se v tišini. Dlan položimo na vsako koleno posebej. Zapremo oči in si predstavljamo, da iz naših dlani teče mehka, zlata svetloba. Kot topla voda polni koleno od znotraj. Z vdihom povabimo svetlobo, z izdihom spustimo upor, stare strahove in občutek teže. Nato si vizualiziramo, da koleno zažari in postane prosojno, mehko, lahkotno – kot bi mu nekdo povrnil mladost. To počnemo od tri do pet minut na vsaki strani. Zelo hitro začutimo toplino, sprostitev ali olajšanje.

Ko dvignemo vibracijo, kolena ponovno najdejo svojo moč. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Afirmacije za zdravljenje kolen, ki jih lahko uporabimo, so: Z vsakim korakom sem bolj povezan z življenjem. Moja kolena so mehka, gibljiva in močna. Sprejemam spremembe z zaupanjem. Spuščam staro energijo, ki me zadržuje. Dovoljeno mi je iti naprej. Afirmacije izgovarjamo tiho ali na glas med hojo, meditacijo ali tik preden zaspimo.

Ko zacelimo kolena, v resnici zacelimo svoj odnos do gibanja skozi življenje. Ko sprostimo upor, se sprosti telo. Ko dvignemo vibracijo, kolena spet najdejo svojo moč. To ni le fizično zdravljenje – je vračanje k zaupanju vase, v našo pot in svoje nadaljnje korake.