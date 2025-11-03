Bolečina v kolenu je kot tihi učitelj, opozorilo

Louise Hay je kolensko bolečino povezovala z občutki, kot so: nesposobnost upogibati se, trdoživost, ponos, nezmožnost prilagoditi se spremembi ali »poklekniti« pred življenjem.

Kolena namreč simbolizirajo fleksibilnost, podporo, gibanje naprej. Če bolečina obstaja, to lahko signalizira čustveni odpor ali blokado pri premiku v življenju. Primer afirmacije, ki jo lahko uporabite, je: »Z lahkoto se premikam skozi življenje. Sprejemam podporo in dopuščam, da me vodi izraz moje duše.«

Po ajurvedi

Hkrati je lahko bolečina v kolenu kot tihi učitelj – opozorilo, da morda preveč zahtevamo od sebe, da stojimo preveč trdno, da se ne znamo prilagoditi različnim situacijam. Lahko si pomagamo z vizualizacijo in si predstavljamo koleno, obdano z mehko svetlobo, vibracijo zdravja, ki se zlahka giblje.

Po ajurvedi je bolečina v kolenu pogosto povezana z neravnovesjem vata doše, ki predstavlja gibanje, suhost, hladnost v telesu. Zdravljenje vključuje masažo s toplim oljem (abhyanga) in terapijo janu basti (zdravilna kopel za koleno), pri kateri se oblikuje testo iz moke ter se ga prilepi okoli kolena, da objame sklep in zadržuje toplo olje. Zelišča v njem pomirjajo vata došo, ki je glavni kriv­ec za bolečino, pokanje in otrdelost. Hkrati je pomembno izločanje toksinov in globinsko čiščenje telesa.