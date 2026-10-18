Čarobna moč mantre OM: zvok, ki nas poveže z vesoljem

Ste že kdaj zaprli oči, izgovorili OM in začutili, kako se zvok razliva po telesu? V starodavni tradiciji joge velja OM za sveti zvok stvarjenja, prvinsko vibracijo, iz katere naj bi nastalo vesolje. Njegovo ponavljanje nas simbolično povezuje z notranjim jazom in kozmično energijo. Mantra OM je sestavljena iz treh glasov: A, U in M. Prvi predstavlja budno stanje, drugi sanje, tretji pa globok spanec. Skupaj simbolizirajo celoto naše zavesti.

Kako lahko njeno moč vključimo v vsakdan? Zjutraj sedimo v tišini, zapremo oči in nekajkrat počasi izgovorimo A-U-M. Začutimo, kako zvok potuje iz prsnega koša skozi grlo proti glavi. Po jogijski tradiciji tako simbolično prebujamo srčno, grleno in kronsko čakro.

Ponavljanje mantre nam lahko pomaga umiriti misli, poglobiti stik s seboj in se vrniti v sedanji trenutek. Če jo izgovarjamo v skupini, lahko začutimo tudi posebno povezanost z drugimi. OM lahko postane naš mali sveti obred. Z njim začnimo ali končajmo meditacijo, se za trenutek odmaknimo od vsakdanjega hrupa in prisluhnimo tišini, ki ostane, ko zvok izzveni. Morda tako spet najdemo občutek notranjega miru.