DUHOVNA MODROST

Čarovniški prazniki: zadnjo noč decembra prižgemo svečo za leto pred nami

Privoščimo si kopel s soljo, zelišči in eteričnimi olji.
Za razbremenitev zapišemo strahove in jih varno sežgemo na črni sveči. FOTO: Yuriy Kovtun/Getty Images
Za razbremenitev zapišemo strahove in jih varno sežgemo na črni sveči. FOTO: Yuriy Kovtun/Getty Images
M. B. Z.
 29. 12. 2025 | 17:15
2:38
Sodobne čarovnice pravijo, da za magične praznike pozabimo na kričečo rdeče-zeleno klasiko. Letos se pri okraševanju odločimo za bolj temne, bolj tople, bolj naše. Ne gre za popolnost, ampak za namen – vsako malenkost napolnimo z energijo, ki jo želimo v novem letu. Začnemo pri barvni paleti: izberemo črno, temno zeleno, bordo, zlato in zemeljske nevtralne tone. Če hočemo še lunin pridih, dodamo srebrno. Prižgimo sveče. Ne samo zaradi romantike, ampak zaradi namere. Črne uporabljamo za zaščito, bele za čistost, rdeče za ljubezen. Postavimo jih v skupine, v starinske svečnike ali vintage kozarce, dodamo rožmarin ali cimet.

Namesto klasičnih girland spletemo zeliščne: rožmarin, lovor, evkaliptus, cimetove palčke. Obesimo jih na okna ali drevesce. V mirnem kotičku doma postavimo božični oltar: uporabimo črno ali bordo tkanino, kristale, sveče, simbole ali fotografija tistega, kar želimo manifestirati. Napišemo namere in jih spravimo v škatlico. Pripravimo se na čarovniško večerjo: temen prt, kristalni kozarci, sveče, sezonska zelišča in korenovke. Ponudimo kuhano vino ali zeliščne čaje, po sladici beremo tarot karte. Darila naj bodo premišljena: kristali, zeliščne soli, ročno ulite sveče, dnevniki, tarot karte … Vsak dan izvedemo mini ritual – s kadilom in meditacijo, izvlečemo karto dneva, pišemo seznam hvaležnosti. Pošljemo voščilnice, odišavljene z eteričnim oljem, narisanimi lunami ali drevesom življenja. Oblečemo se v žamet, čipke in zemeljske tone, dodamo močan nakit.

Za razbremenitev zapišemo strahove in jih varno sežgemo na črni sveči. Privoščimo si kopel s soljo, zelišči in eteričnimi olji. Nato pripravimo kozarec namer: sivka prikliče mir, cimet uspeh, rožni listi ljubezen, dodamo listič z namero in kapljico eteričnega olja. Pred okraševanjem dom očistimo z dimom (rožmarin je odlična izbira), pozorni bodimo na kote. Zadnjo noč decembra prižgemo svečo za leto pred nami: sedimo v tišini in pustimo, da plamen odnese našo željo v vesolje.

