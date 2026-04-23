Čas je za razigranost

Ko Venera vstopi v znamenje dvojčkov (v njem ostaja do 18. maja), se ljubezen nenadoma preobleče v lahkotnejša oblačila. Težke besede umaknejo prostor igrivosti, spogledovanju in radovednosti. Srce ne bije več le za dotik, temveč za pogovor. Za iskrice v očeh in hitre misli, ki preskakujejo z ene teme na drugo. V tem obdobju nas privlačijo ljudje, ki znajo očarati z besedami. Privlačnost se rojeva v pogovoru, humorju, skupnih idejah. Dolge, resne razprave o prihodnosti lahko počakajo. Zdaj je čas za lahkotnost, raziskovanje in nova poznanstva. Vezani odnosi lahko zadihajo, če znata partnerja znova zanetiti radovednost drug o drugem.

A pozor – ta nemirna energija lahko prinese tudi nestanovitnost. Hitro se navdušimo, a prav tako hitro izgubimo zanimanje. Obljube, dane v trenutku zanosa, lahko ostanejo prazne. Zato je to čas za pogovor, druženje in širjenje družabnega kroga. Ni pa čas za težke odločitve ali pomembne korake v odnosih. Venera v dvojčkih nas uči, da ljubezen ni vedno globoka drama – včasih sta dovolj že iskren nasmeh in prava beseda ob pravem času.