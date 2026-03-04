Galerija
Ko nas nekdo prizadene, izdaja zaboli. V nas zavrejo jeza, maščevalnost, občutek krivice. Radi bi vrnili udarec. A že Nietzsche je opozarjal: kdor se predolgo bori z zmaji, lahko sam postane zmaj. Se tudi mi, ko dolgo hranimo sovraštvo, počasi spreminjamo v tisto, kar preziramo? Sodobne raziskave potrjujejo, da dolgotrajna jeza in zamera povečujeta stres, raven kortizola in tveganje za bolezni srca. Psihologi z Univerze Stanford so v programih odpuščanja pokazali, da ljudje, ki vadijo sočutje in opuščajo zamere, poročajo o manjšem stresu in večjem občutku moči. Ko sovražimo, v resnici najbolj trpimo sami, saj telo ne loči med zunanjim sovražnikom in notranjim ognjem, ki ga kurimo.
Duhovni učitelji nas učijo podobno. Eckhart Tolle pravi, da tisto, kar nas pri drugih najbolj zmoti, pogosto kaže na nezavedni del nas samih. Dalajlama poudarja, da so naši sovražniki dragoceni učitelji potrpežljivosti. Če si upamo pogledati širše, vidimo človeka z enakimi strahovi, željami in ranami, kot jih nosimo mi. In prav v tem spoznanju se začne mehčati naš oklep. V času, ko se družba deli na za in proti, tudi sami hitro zdrsnemo v črno-belo razmišljanje. Mi smo dobri, oni so slabi. A zakon zrcaljenja, o katerem govorijo številne duhovne tradicije, nas opominja: svet nam vrača energijo, ki jo oddajamo. Če hranimo sovraštvo, ga bomo srečevali znova in znova kot bumerang. In vsakič bo bolelo močneje.