Če imate v datumu rojstva te številke, vas čaka izjemen maj

Po numerologiji bi lahko bil letošnji maj vroč v vseh pogledih. Numerologi so analizirali vibracije tega meseca in prišli do zanimivega zaključka. Ljudje, katerih datum rojstva vključuje številke 2, 3, 6 ali 8, se bodo znašli v središču srečnih naključij. Maj jim bo prinesel priložnosti, ki se pojavijo le enkrat na nekaj let.

2: mojster kompromisa na konju

V maju boste rojeni pod številom dve tisti, ki bodo reševali vse spore. Medtem ko se drugi lahko prepirajo do hripavosti in se užalijo zaradi nepomembnih stvari, boste vi našli zlato sredino. Sodelavci bodo začeli prihajati po nasvete. Vaš nadrejeni vam bo nepričakovano zaupal koordinacijo zahtevnega projekta. Najboljši dnevi za številko 2 so 14., 17. in 25. maj. Energija številke bo na teh datumih na vrhuncu. Zapletene situacije se bodo razpletle z malo ali brez vašega truda. Numerologi svetujejo, da ne oklevate, temveč sprejmete pomoč in ponudbe. Tudi možnosti, ki se zdijo sumljive, imajo lahko velike koristi.

FOTO: Kiuikson/Gettyimages

3: vir idej

Število tri se vedno dobro ujema s kreativnim duhom. V maju bo ta povezava najbolj plodna. Vaš um bo deloval z izjemno jasnostjo. Ideje bodo prihajale ena za drugo, mnoge pa se bodo izkazale ne le za fantazije, temveč tudi za izvedljive načine zaslužka. Dolgoletni hobi se lahko spremeni v stabilen dodaten dohodek. Najuspešnejši dnevi so 11., 19. in 28. maj. Vse, kar boste začeli na te datume, bo do sredine poletja obrodilo sadove. Glavno pravilo je, da svojih idej ne skrivate in ne čakate na odobritev vseh okoli sebe.

FOTO: Sanjagrujic/Gettyimages

6: finance in toplina doma

Število šest upravlja domače udobje in materialno blagostanje. Maj prinaša prijetna presenečenja na obeh področjih. Pričakujte denarne prilive iz nepričakovanih virov. Pozabljen dolg bo lahko poplačan, sezonski bonus izplačan ali pa boste našli uspešno priložnostno delo. Najbolj donosno obdobje bo trajalo od 12. do 22. maja. Možnosti za prilov denarja se v tem času lahko potrojijo. Poleg financ se bo izboljšalo tudi družinsko življenje. Sorodnik, s katerim že nekaj časa niste govorili, se bo nenadoma oglasil z dobrimi novicami.

8: čas, da prevzamete vajeti

Osmica simbolizira moč in napredovanje. V maju boste imeli tisti s to številko dobro priložnost za razširitev svojega vpliva. Nadrejeni bodo cenili vašo vztrajnost in sposobnost prenašanja pritiskov. Tekmeci bodo raje odnehali brez boja. Ključni datumi za karierne poteze so 11., 12. in 14. maj. Takrat lahko brez zadržkov začnete pogovore o napredovanju ali podpišete pomembne dokumente. Vaša prepričljivost bo na vrhuncu. Edino priporočilo numerologov: ne poskušajte delati desetih stvari hkrati. Osredotočite se na en glavni cilj in ga izpeljite do konca.

FOTO: Beavera/Gettyimages

Dvojne številke: sreča na kvadrat

Če vaš datum rojstva vsebuje dve ali tri srečne številke, se učinek poveča. Kombinacija številk 2 in 6 vam bo dala edinstveno sposobnost ustvarjanja dobička tam, kjer drugi vidijo le spore in nesoglasja. Posredovanje ali svetovanje lahko prinese lep zaslužek. Kombinacija številk 3 in 8 bo kreativne impulze spremenila v pravi posel z minimalnimi vložki. Vse bo potekalo presenetljivo gladko.

Ne čakajte na junij ali julij. Energija maja zahteva hitro ukrepanje, naslednjega ugodnega vala ne bo še nekaj let. Vpliv svoje številke lahko okrepite s preprostimi triki. Nosite obesek za ključe ali nakit s svojo številko. Uporabite jo v PIN-kodah. Poskusite načrtovati pomembne klice in sestanke na za vas najbolj ugodne datume. Ti majhni triki bodo delovali kot sidro, ki srečo ohranja blizu, svetuje Sensa.rs.