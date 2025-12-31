  • Delo d.o.o.
KAJ NAS ČAKA V LETU 2026?

Če je res, da je Baba Vanga to napovedala za leto 2026, nas novembra čaka dramatično spoznanje ...

Prerokbe za 2026: vojna na obzorju, kaos na Zemlji in stroji brez zavor? Preverite, kaj so do zdaj povedali najbolj znani jasnovidci in preroki.
Skupni imenovalec prerokb? Strah, nemir in občutek, da se nekaj velikega kuha ... FOTO: Fotokita Getty Images/istockphoto
Skupni imenovalec prerokb? Strah, nemir in občutek, da se nekaj velikega kuha ... FOTO: Fotokita Getty Images/istockphoto
S. U.
 31. 12. 2025 | 15:00
6:25
A+A-

Leto 2026 se v preroških zgodbah znova pojavlja kot prelomnica. Opisujejo ga kot čas, ko naj bi se svet znašel na robu velikega spopada, ko naj bi narava pokazala zobe, tehnologija pa človeka prisilila, da se vpraša ''kdo pravzaprav še drži krmilo?''

Zbrali smo tri različne prerokbe, pripisane Babi Vangi, Nostradamusu in brazilskemu jasnovidcu Athosu Saloméju, ki mu pravijo celo “Živi Nostradamus”. Skupni imenovalec? Strah, nemir in tesnoben občutek.

Baba Vanga: svet na robu tretje svetovne vojne?

Baba Vanga je že desetletja magnet za srhljive prerokbe. Slepa bolgarska prerokinja, ki je umrla leta 1996, naj bi za seboj pustila videnja daleč v prihodnost. Za leto 2026 ji pripisujejo posebej temne napovedi. Po teh razlagah naj bi se napetosti med Vzhodom in Zahodom tako zaostrile, da bi lahko prerasle v konflikt svetovnih razsežnosti. Nekateri to celo berejo kot uvod v tretjo svetovno vojno. V takšnih interpretacijah se omenjajo možna trenja okoli Tajvana, vpletenost Kitajske ter stopnjevanje odnosov med Rusijo in Združenimi državami. Sporočilo je, da naj bi se svetovni red zamajal, teža moči pa naj bi se premaknila proti Aziji.

Vangini privrženci ji pripisujejo tudi opozorila o naravnih katastrofah: uničujoči potresi, močne vulkanske erupcije in ekstremne podnebne spremembe. Napovedi gredo celo tako daleč, da naj bi velik del kopnega prizadele kataklizme. Ko danes gledamo vročinske valove, požare in poplave, takšne besede pri marsikom zvenijo nevarno prepričljivo. V naboru “prerokb” za 2026 se pojavi še ena tema, ki vzbuja temne misli v današnjem času - umetna inteligenca. Po teh razlagah naj bi UI naredila skok, ki bi človeka postavil pred etične dileme. Od izgube delovnih mest do tveganja, da tehnologija uide izpod nadzora in začne diktirati pravila. Vangine napovedi niso le črne. Med svetlimi točkami je domnevni velik napredek medicine: krvni testi za zgodnje odkrivanje več vrst raka in razvoj sintetičnih organov. To naj bi bila redka “dobra novica” v sicer tesnobni sliki prihodnosti.

Najbolj dramatičen element pa je gotovo trditev o prvem stiku z nezemeljsko civilizacijo  in to celo s časovnim okvirom -november 2026. Velja seveda opozorilo, da so podobne napovedi krožile že prej in se niso uresničile ...

Nostradamus: “vladavina Marsa” in svet brez empatije

Drugi prerok je Nostradamus, mojster zagonetnih stihov, ki jih že stoletja razlagajo po svoje. Za leto 2026 razlagalci izpostavljajo simboliko “vladavine Marsa” – planeta vojne in agresije. To naj bi pomenilo porast globalnih napetosti, političnih nemirov in celo možnost velikega evropskega spopada.

V ospredju je tudi ideja, da se globalna moč spreminja. “Vzhodne ognje” povezujejo z vzponom azijskih velesil, medtem ko naj bi Zahod “izgubljal svetlobo”. In to ne le vojaško, temveč notranje: razpad zaupanja, polarizacija družbe, kulturni spori. Poseben poudarek dajejo odnosom med ljudmi. Po teh razlagah naj bi se svet ohladil: manj empatije, več odtujenosti, tehnologija namesto človeškega stika. In spet se pojavi ista rdeča nit: umetna inteligenca kot prelomnica, ki naj bi dosegla stopnjo, ko človek ne bo več glavni odločevalec.

Athos Salomé: Sahel, Arktika in “izklop sveta”

Tretji jasnovidec je Athos Salomé, Brazilca mediji radi predstavljajo pod imenom “Živi Nostradamus”. Njegove napovedi so bolj konkretne  in zato tudi bolj srhljive, ker se naslanjajo na resnične napetosti današnjega sveta. Kot možni žarišči konflikta izpostavi: Sahel (pas Afrike, kjer naj bi zaradi rasti ekstremističnih skupin in umika zahodnih sil prišlo do posrednih spopadov in boja za vpliv) in Arktiko (strateško območje, kjer se zaradi taljenja ledu odpirajo nove plovne poti in dostop do energetskih virov, kar naj bi povečalo tveganje za konfrontacijo med Rusijo in Natom).

Salomé ne govori le o vojni. Omeni tudi možnost močne sončne nevihte sredi marca 2026, ki bi lahko povzročila velike izpade električne energije. Opozori še na nevarnost bolezni ptičje gripe. Opozori tudi na kibernetsko bojevanje, napade na infrastrukturo in uporabo umetne inteligence kot orožja. Če to ni dovolj, njegovi scenariji segajo celo v vesolje: tekmovanje velesil za “kozmične vire” kot nova fronta prihodnjih sporov.

Slovenska jasnovidka: Pozimi in spomladi naporno, poleti več stabilnosti

Da se “viharno leto” ne vrti samo okoli tujih prerokov, kaže tudi napoved slovenske astrologinje Joy Lotos. Za leto 2026 pravi, da bo čas novih začetkov in tehnoloških novosti, a da bodo prvi meseci lahko obarvani s skrbmi, negotovostjo in političnimi boji. Pri nas naj bi bila zima zahtevnejša, omenja možnost škandalov (izpostavi februar), več laži in zavajanj ter razkritje finančnih napak. Od konca aprila naprej naj bi se odprlo več novosti in novih začetkov, poleti pa naj bi prišlo več stabilnosti, več poudarka na družinskem življenju, hkrati pa tudi več neviht in “spodbudna modernizacija podeželja”. Jeseni napoveduje “centrifugo negativnih energij” in potrebo, da odnose postavimo na bolj zdrave temelje, ob koncu leta pa omenja tudi možnost pozitivnih premikov v zdravstvu.

Trije preroki, ena zgodba: strahovi našega časa

Ko vse tri “napovedi” zložimo skupaj, dobimo skoraj filmski scenarij: velika vojna, naravne katastrofe, tehnološki preobrat, razklanost med ljudmi  in kot češnja na torti še vesoljska ladja. Takšne prerokbe pogosto ne kažejo toliko v prihodnost, kot kažejo v nas. V naše strahove pred vojno, pred naravo, ki ji ne zmoremo več ukazovati, in pred tehnologijo, ki smo jo ustvarili, a je ne razumemo do konca.

Bo 2026 res leto, ko se bo svet zlomil? Ali pa bo le leto, ko bomo še glasneje poslušali preroke, ker nas je resničnost že sama po sebi dovolj prestrašila?

