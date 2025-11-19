  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAUK O ŽIVLJENJU

Če se ustavimo in prisluhnemo, nam telo pokaže, kje smo

Ajurveda svet razume skozi tri velike faze: rast, preobrazbo in upad.
Jeseni in pozimi je čas za toploto, nežnost in mehkobo. FOTO: Getty Images
Jeseni in pozimi je čas za toploto, nežnost in mehkobo. FOTO: Getty Images
M. B. Z.
 19. 11. 2025 | 05:41
A+A-

Ajurveda, nauk o življenju, ni eksotičen seznam začimb, ki naj bi jih uživale posamezne doše, ampak kompas, ki nas uči, kako poslušati svoje telo, naravne ritme in nevidne cikluse, ki nas vodijo. Ajurveda nas ne uči receptov, ampak načel. Prepogosto smo jo namreč spremenili v predpise: jej to, pij ono, poskušaj posnemati indijsko prehrano.

Zajtrk naj bo skromnejši kot kosilo. FOTO: Murziknata/Getty Images
Zajtrk naj bo skromnejši kot kosilo. FOTO: Murziknata/Getty Images
A ajurveda ne govori o kurkumi ali leči, govori o tem, da vstajamo s soncem in ugašamo z njim. Da smo toplokrvna bitja in da nas topla, nežna hrana vrača k sebi. Topla juha iz naše kuhinje ustvari v telesu enake učinke kot dal iz Indije. To načelo je univerzalno, tako kot gravitacija, ki nikogar ne vpraša, na kateri celini stoji, da deluje. Ko pogledamo življenjske navade območij sveta, kjer še živijo modre staroselske skupnosti, vidimo isto zgodbo: topli obroki, močno kosilo, gibanje, skrb za spanje.

Drugo načelo pravi, da ko pregorimo, pregori tudi telo: kot lonec, pozabljen na ognju. Pregorelost v ajurvedi ni zgolj psihološko stanje. Je sušenje našega notranjega 'soka', tekočine, ki nas hrani od znotraj. Ko predolgo živimo po načelu 'boj ali beg', se telo izsuši – oči, koža, grlo, energija. Kot lonec, v katerem izpari vsa voda, dno pa potemni. Toda prvi korak vrnitve k sebi ni v glavi, ampak v telesu. Z oljenjem, s toplimi dotiki, masažo, ki nas prizemlji. Olje nas mehča, umirja živčni sistem in prižiga občutek varnosti. V teh trenutkih se učimo znova dihati.

Spijte dovolj vode

Naši vdihi so pogosto kratki, prehitri, kar je znak, da smo pregreti iz notranjosti. Dolg izdih, tih, kot plima, ki se vrača, je tisti, ki nas zdravi. Čez dan poskusimo izdihovati počasi, skozi nos, da se ženski princip v našem telesu spet prebudi. K temu sodijo topli obroki: juha, kaša, riž z malo masla. Hrana, ki nas ne sili v naporno prebavo, ampak v obnovo.

Ajurveda svet razume skozi tri velike faze: rast, preobrazbo in upad. Tako kot raste in zori plod, se menjavajo letni časi: pomlad gradi, poletje preobraža, jesen in zima spuščata in sušita. Tako delujejo tudi naše celice in odnosi, tako teče naše življenje. Otroštvo je sočno in namenjeno rasti, adolescenca vroča in nabita z energijo, menopavza prinaša modro, mirno jesensko sušenje. Nič ni narobe s tem. To so ritmi, ki nas učijo sprejemanja in nas pripravljajo na nove oblike moči.

Življenje je ciklus, dih je val, telo je kompas

Pazite tudi na to, da spijete dva litra vode na dan. Preveč vode lahko telo oslabi. Zalivajmo se kot rastlino – po požirkih in nežno. Topla ali mlačna voda je naš najboljši zaveznik, posebno do poznega popoldneva, svetujejo strokovnjaki. Če nas smutiji nasitijo do popoldneva, to ni dobro – pomeni, da smo pogasili prebavni ogenj. In opustite idejo, da jeste zjutraj kot kralj, saj ne sledi našim naravnim ritmom. Največ energije, toplote in prebavne moči imamo okoli poldneva, zato naj bo kralj kosilo, jutranji obrok pa skromnejši.

Ajurveda nas uči nekaj preprostega: življenje je ciklus, dih je val, telo je kompas. Če se ustavimo in prisluhnemo, nam pokaže, kje smo – in kam nas vodi naslednji val.

Več iz teme

ajurvedanauk o življenjuživljenjezdravjepreobrazba
ZADNJE NOVICE
05:18
Novice  |  Svet
GAZA

Odbor za mir bo vodil Trump

Izraelske sile se bodo iz Gaze umikale postopoma. Pot do samostojnega upravljanja enklave bo še dolga.
19. 11. 2025 | 05:18
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
DEŽEVJE, KOT GA NE POMNIJO

Kataklizma v Goriških brdih: gasilca pred najhujšim rešil pozivnik (FOTO)

Škoda bo milijonska, vinogradniki se zaradi polomljenih trt držijo za glavo.
Aleksander Brudar19. 11. 2025 | 05:00
03:00
Novice  |  Slovenija
LESTVICA PREMOŽENJA

To so najbogatejši Slovenci 2025: na vrhu menjava, Loginova nista več prva

Izo Sio in Sama Logina sta na prvem mestu Managerjevega seznama prehitela Vesna in Dari Južna, lastnika Skupine Perspektiva.
19. 11. 2025 | 03:00
23:01
Bulvar  |  Glasba in film
BAS KITARIST

Tilen je slovenski basist, ki je igral z največjimi imeni metala (FOTO)

Odlični basist Tilen Hudrap je igral z vrsto glasbenikov svetovnega kova. Dobro pozna tudi Ronnieja Romera in Gusa G, ki sta nastopila v Ljubljani.
Staš Ivanc18. 11. 2025 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Strah med Eskimi

Žena hoče postati vegetarijanka ...
Marko Kočevar18. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Duševno bolni

Kam z nevarnimi psihiatričnimi bolniki po tistem, ko na forenzični psihiatriji preživijo pet let?
Gordana Stojiljković18. 11. 2025 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki