Če se ustavimo in prisluhnemo, nam telo pokaže, kje smo

Ajurveda, nauk o življenju, ni eksotičen seznam začimb, ki naj bi jih uživale posamezne doše, ampak kompas, ki nas uči, kako poslušati svoje telo, naravne ritme in nevidne cikluse, ki nas vodijo. Ajurveda nas ne uči receptov, ampak načel. Prepogosto smo jo namreč spremenili v predpise: jej to, pij ono, poskušaj posnemati indijsko prehrano.

A ajurveda ne govori o kurkumi ali leči, govori o tem, da vstajamo s soncem in ugašamo z njim. Da smo toplokrvna bitja in da nas topla, nežna hrana vrača k sebi. Topla juha iz naše kuhinje ustvari v telesu enake učinke kot dal iz Indije. To načelo je univerzalno, tako kot gravitacija, ki nikogar ne vpraša, na kateri celini stoji, da deluje. Ko pogledamo življenjske navade območij sveta, kjer še živijo modre staroselske skupnosti, vidimo isto zgodbo: topli obroki, močno kosilo, gibanje, skrb za spanje.

Drugo načelo pravi, da ko pregorimo, pregori tudi telo: kot lonec, pozabljen na ognju. Pregorelost v ajurvedi ni zgolj psihološko stanje. Je sušenje našega notranjega 'soka', tekočine, ki nas hrani od znotraj. Ko predolgo živimo po načelu 'boj ali beg', se telo izsuši – oči, koža, grlo, energija. Kot lonec, v katerem izpari vsa voda, dno pa potemni. Toda prvi korak vrnitve k sebi ni v glavi, ampak v telesu. Z oljenjem, s toplimi dotiki, masažo, ki nas prizemlji. Olje nas mehča, umirja živčni sistem in prižiga občutek varnosti. V teh trenutkih se učimo znova dihati.

Spijte dovolj vode

Naši vdihi so pogosto kratki, prehitri, kar je znak, da smo pregreti iz notranjosti. Dolg izdih, tih, kot plima, ki se vrača, je tisti, ki nas zdravi. Čez dan poskusimo izdihovati počasi, skozi nos, da se ženski princip v našem telesu spet prebudi. K temu sodijo topli obroki: juha, kaša, riž z malo masla. Hrana, ki nas ne sili v naporno prebavo, ampak v obnovo.

Ajurveda svet razume skozi tri velike faze: rast, preobrazbo in upad. Tako kot raste in zori plod, se menjavajo letni časi: pomlad gradi, poletje preobraža, jesen in zima spuščata in sušita. Tako delujejo tudi naše celice in odnosi, tako teče naše življenje. Otroštvo je sočno in namenjeno rasti, adolescenca vroča in nabita z energijo, menopavza prinaša modro, mirno jesensko sušenje. Nič ni narobe s tem. To so ritmi, ki nas učijo sprejemanja in nas pripravljajo na nove oblike moči.

Življenje je ciklus, dih je val, telo je kompas

Pazite tudi na to, da spijete dva litra vode na dan. Preveč vode lahko telo oslabi. Zalivajmo se kot rastlino – po požirkih in nežno. Topla ali mlačna voda je naš najboljši zaveznik, posebno do poznega popoldneva, svetujejo strokovnjaki. Če nas smutiji nasitijo do popoldneva, to ni dobro – pomeni, da smo pogasili prebavni ogenj. In opustite idejo, da jeste zjutraj kot kralj, saj ne sledi našim naravnim ritmom. Največ energije, toplote in prebavne moči imamo okoli poldneva, zato naj bo kralj kosilo, jutranji obrok pa skromnejši.

Ajurveda nas uči nekaj preprostega: življenje je ciklus, dih je val, telo je kompas. Če se ustavimo in prisluhnemo, nam pokaže, kje smo – in kam nas vodi naslednji val.