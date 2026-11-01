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ASTROLOGIJA IN LJUBEZEN

Če ste poročeni z žensko v enem od teh treh znamenj, imate veliko srečo

Astrologija trem nebesnim znamenjem pripisuje lastnosti, ki naj bi bile pomembne za uspešen zakon.
Imajo veliko lastnosti, ki pripomorejo k dolgotrajni in stabilni zvezi. FOTO: Getty Images

Imajo veliko lastnosti, ki pripomorejo k dolgotrajni in stabilni zvezi. FOTO: Getty Images

Njihova šibka točka je lahko trma. FOTO: Getty Images

Njihova šibka točka je lahko trma. FOTO: Getty Images

Včasih težje pokažejo svojo ranljivo plat. FOTO: Getty Images

Včasih težje pokažejo svojo ranljivo plat. FOTO: Getty Images

Njihova občutljivost pa ima tudi manj prijetno plat. FOTO: Getty Images

Njihova občutljivost pa ima tudi manj prijetno plat. FOTO: Getty Images

FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images

FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images

Imajo veliko lastnosti, ki pripomorejo k dolgotrajni in stabilni zvezi. FOTO: Getty Images
Njihova šibka točka je lahko trma. FOTO: Getty Images
Včasih težje pokažejo svojo ranljivo plat. FOTO: Getty Images
Njihova občutljivost pa ima tudi manj prijetno plat. FOTO: Getty Images
FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images
A. G.
 1. 11. 2026 | 06:00
6:58
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Uspešen zakon ni odvisen zgolj od zaljubljenosti, temveč predvsem od pripravljenosti dveh ljudi, da skupaj premagujeta vsakodnevne izzive, gradita zaupanje in drug drugemu stojita ob strani tudi takrat, ko stvari ne gredo po načrtih. Medsebojno spoštovanje, razumevanje, zvestoba in občutek varnosti so lastnosti, ki lahko pomembno prispevajo k trdnemu partnerskemu odnosu. Prav zato ni presenetljivo, da astrologija nekatera nebesna znamenja pogosto povezuje z večjo predanostjo in pripravljenostjo na skupno življenje.

Po astroloških značilnostih naj bi bile ženske, rojene v treh znamenjih, še posebej dobre življenjske sopotnice. V zakonu naj bi znale prevzeti odgovornost, negovati partnerski odnos in se ne umakniti ob prvih nesoglasjih. Vsako od teh znamenj ljubezen izraža nekoliko drugače: ene jo kažejo predvsem z dejanji, druge s čustveno bližino, tretje pa z vztrajnostjo in občutkom odgovornosti. Seveda horoskopsko znamenje ne določa, kakšna bo posameznica kot žena, saj je kakovost zakona odvisna od obeh partnerjev in njunega odnosa. Kljub temu astrologija izpostavlja tri znamenja, katerih predstavnice naj bi imele še posebej veliko lastnosti, ki pripomorejo k dolgotrajni in stabilni zvezi.

Bik: zveste partnerice, ki si želijo varnosti in stabilnosti

Njihova šibka točka je lahko trma. FOTO: Getty Images
Njihova šibka točka je lahko trma. FOTO: Getty Images

Ženske, rojene v znamenju bika, se v resne partnerske odnose ne spuščajo nepremišljeno. Potrebujejo čas, da nekomu popolnoma zaupajo, toda ko se odločijo za skupno življenje, zakona ne jemljejo kot nekaj samoumevnega. Pomembna sta jim stabilnost in občutek, da imajo ob sebi človeka, na katerega se lahko vedno zanesejo. Prazne obljube in velike romantične geste, ki hitro izgubijo svoj pomen, jih ne prepričajo. Veliko več jim pomeni partner, ki svojo ljubezen dokazuje z vsakodnevnimi dejanji. V zakonu so zveste in vztrajne, še posebej pa cenijo varnost, ki izhaja iz medsebojnega spoštovanja. Rade ustvarijo topel dom, v katerem se oba počutita sprejeta in sproščena.

Njihova šibka točka je lahko trma. Ko si nekaj zastavijo ali o nečem ustvarijo svoje mnenje, ga le stežka spremenijo. Zato se morajo včasih naučiti popustiti in sprejeti, da nimajo vedno prav.

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Rak: čustvene in skrbne žene, ki jim družina pomeni veliko

Njihova občutljivost pa ima tudi manj prijetno plat. FOTO: Getty Images
Njihova občutljivost pa ima tudi manj prijetno plat. FOTO: Getty Images

Ženske, rojene v znamenju raka, slovijo po svoji čustvenosti in močni potrebi po bližini. Zakon zanje ni zgolj formalna skupnost, temveč predvsem odnos, v katerem si želijo najti varnost, razumevanje in občutek pripadnosti. Partnerju namenjajo veliko pozornosti, pogosto pa opazijo tudi tisto, česar ne pove na glas. Hitro začutijo, kadar je nekaj narobe, in se ne izogibajo pogovoru, če opazijo, da se med njima pojavlja čustvena oddaljenost. Družina jim pomeni izjemno veliko, zato si prizadevajo, da bi bil skupni dom poln topline in povezanosti. V težkih trenutkih so lahko partnerju velika opora, saj se ne odpovedo zlahka ljudem, ki jih imajo rade.

Njihova občutljivost pa ima tudi manj prijetno plat. Če se počutijo zapostavljene ali prizadete, se lahko zaprejo vase. Zato potrebujejo partnerja, ki njihovih čustev ne bo označeval za pretirana, temveč jih bo znal poslušati in razumeti.

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Kozorog: odgovorne in vztrajne partnerice, ki ne obupajo ob težavah

Včasih težje pokažejo svojo ranljivo plat. FOTO: Getty Images
Včasih težje pokažejo svojo ranljivo plat. FOTO: Getty Images

Ženske, rojene v znamenju kozoroga, morda ne bodo vedno odkrito pokazale, koliko jim partner pomeni, vendar ljubezen najpogosteje izražajo z dejanji. Svoje obveznosti jemljejo resno in se zavedajo, da se dober zakon ne ohranja sam od sebe. Ko si izberejo življenjskega sopotnika, so pripravljene graditi skupno prihodnost in prevzeti svoj del odgovornosti. Nanje se je mogoče zanesti tudi v zahtevnejših obdobjih, saj jih prve težave praviloma ne odvrnejo od odnosa. V zakonu cenijo predvsem iskrenost in zanesljivost. Pomembno jim je, da je partner človek, ki drži dano besedo in za svojimi obljubami tudi stoji. Ne potrebujejo nenehnih zagotovil o ljubezni, želijo pa vedeti, da se lahko zanesejo na človeka, s katerim si delijo življenje.

Včasih težje pokažejo svojo ranljivo plat, zato lahko delujejo hladneje, kot so v resnici. Ko se naučijo nekoliko sprostiti in odložiti obrambni zid, še bolj pridejo do izraza njihova predanost, zvestoba in resen pristop k skupnemu življenju, poroča Story.hr.

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Srečen zakon je več kot le zapis v zvezdah

FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images
FOTO: Strelciuc Dumitru/Getty Images

Vsak zakon ima svojo zgodbo, prav tako ima vsaka ženska svoj način izražanja ljubezni. Medtem ko nekatere prisegajo na varnost in ustaljenost, druge v partnerski odnos prinašajo spontanost, strast ali neizčrpno željo po novih doživetjih. Morda se prav v teh razlikah skriva čar skupnega življenja. Astrologija ponuja zabaven pogled na značajske posebnosti posameznih znamenj, toda za srečen zakon je vendarle najpomembnejše, da partnerja znata sprejemati drug drugega – tudi z vsemi nepopolnostmi.

Vsaka ljubi po svoje: kaj astrologija pravi o ženah drugih znamenj?

  • Oven – Energične, odločne in strastne žene. V zakonu ne marajo dolgočasja, cenijo iskrenost in si želijo partnerja, ki jim zna slediti.
  • Dvojčka – Družabne, komunikativne in radovedne. Pomembno jim je, da se s partnerjem lahko pogovarjajo o vsem in da v odnosu nikoli ne zmanjka novih doživetij.
  • Lev – Velikodušne, ponosne in tople. Rade pokažejo ljubezen, vendar si želijo tudi pozornosti, občudovanja in občutka, da so partnerju pomembne.
  • Devica – Skrbne, praktične in odgovorne. Ljubezen pogosto izražajo z majhnimi pozornostmi in dejanji, s katerimi partnerju olajšajo vsakdan.
  • Tehtnica – Romantične, diplomatske in nežne. Prizadevajo si za harmonijo, pravičnost in lep odnos, v katerem se oba počutita enakovredna.
  • Škorpijon – Strastne, intenzivne in izjemno predane. Ko ljubijo, ljubijo z vsem srcem, od partnerja pa pričakujejo predvsem iskrenost in zvestobo.
  • Strelec – Optimistične, svobodomiselne in pustolovske. V zakonu potrebujejo zaupanje, prostor zase in partnerja, ki z njimi deli veselje do življenja.
  • Vodnar – Samostojne, izvirne in neodvisne. V zakonu cenijo prijateljstvo, spoštovanje individualnosti in partnerja, ki jih ne poskuša omejevati.
  • Ribi – Nežne, romantične in sočutne. V odnos prinašajo veliko čustev, razumevanja in domišljije, pomembna pa jim je tudi čustvena varnost.

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