Če ste rojeni na enega od teh šestih datumov, lahko postanete milijonarji!

Po numerologiji datum in dan, ko ste rojeni, nosita močno energijo, ki oblikuje vašo osebnost, življenjsko pot in potencial za uspeh.
1. in 4. dan v mesecu – voditelji in graditelji
1. dan: rojeni naravni voditelji, neodvisni in ambiciozni. Vizija in vztrajnost jih pogosto vodita do velikih dosežkov.
4. dan: stabilni, delavni in zanesljivi. Disciplina jim prinaša dolgoročen uspeh in materialno varnost.
7. in 9. dan v mesecu – srečne zvezde
7. dan: intuitivni in modri, uspevajo na področjih, ki zahtevajo analizo in notranjo moč.
9. dan: empatični in humanitarni; denar jih lahko doseže prek dediščine ali nepričakovanih dobitkov, pogosto pa ga namenijo tudi pomoči drugim.
18. in 19. dan v mesecu – predispozicije za bogastvo
18. dan: ambiciozni in organizirani, naravni voditelji, ki navdihujejo druge. Svetujejo jim, naj premišljeno izberejo poklic.
19. dan: pogumni in neodvisni, nagnjeni k tveganju, ki se jim pogosto obrestuje. Odločnost in ustvarjalnost ju lahko pripeljeta do velikih uspehov.
Numerologija kot preplet stare modrosti in sodobne razlage števil trdi, da ti datumi niso naključni. Nosijo “kodo”, povezano s sončno energijo, voditeljstvom, notranjo močjo in sposobnostjo vplivanja na druge – tudi, ko tega ne želijo. Prav ta nevidna sila naj bi bila dar, ki ga drugi nimajo.
Če ste rojeni 1., 10., 19. ali 28. v katerem koli mesecu, naj bi imela vaša prisotnost posebno težo. Ljudje vas opazijo, tudi ko molčite. Vaš način razmišljanja, odločanja in reševanja težav pogosto izstopa. Ne zato, ker bi se naučili več, ampak ker naj bi imeli prirojeno jasnost ...