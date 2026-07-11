Če ste rojeni na ta datum, imate posebno moč: sreča vas najde tudi takrat, ko jo najmanj pričakujete

Ti ljudje so izjemno družabni in radovedni ter vedno izstopajo iz množice, saj iz njih izžareva posebna notranja moč. Že kot otroci ljudje, rojeni na te dneve, kažejo prve znake radovednosti in pogosto postavljajo vprašanja, na katera starši ne znajo najti odgovorov. Dejstvo je tudi, da imajo odličen smisel za humor in izjemno pozitivno energijo. Pri delu so lahko zelo uspešni, saj imajo odlične ideje in so nemalokrat vodje z vizijo.

Ponosni so na svoje sposobnosti in moč, pri delu pa vedno dosežejo tisto, kar so si zamislili, ne glede na težave. Imajo pa tudi eno slabost: kot odrasli so lahko ljudje, rojeni 1., 10., 19. ali 28. dne v mesecu, veliki egoisti. Včasih težko priznajo napake in pogosto mislijo, da imajo prav samo oni. V ljubezni so predani, vendar se zelo spoštujejo in ne znižujejo svojih meril.

Poleg tega so te osebe izjemno močne in v karieri pogosto zasedajo vodilne položaje. Ko se osvobodijo ega, veliko lažje hodijo skozi življenje.