IZSTOPITE IZ KROGA

Če ste zadovoljni s seboj, ne potrebujete potrditev

Čas je, da si oddahnete od dokazovanja in prenehate biti odvisni od mnenja drugih.
Skrbi imajo smisel, a morajo biti upravičene, pravijo psihologi. FOTO: Javi Sanz/Getty Images
Skrbi imajo smisel, a morajo biti upravičene, pravijo psihologi. FOTO: Javi Sanz/Getty Images
M. B. Z.
 9. 10. 2025 | 14:25
Če ste prepirljivi, ste se morda odtujili od ljudi, ki bi jih nekoč morda potrebovali. Nezadovoljstvo, nepomembne skrbi, razmišljanje o krivicah in nenehne potrebe po zunanjih spodbudah vas vsak dan znova postavljajo v vlogo žrtve - in krog je sklenjen. Toda iz njega lahko izstopite.

Temperament ste delno podedovali, toda vaš čustvenointeligentni 'rojeni zmagovalec' bo prišel na plan, ko si boste priznali, da sami pripomorete k svoji nesreči. Skrbi imajo smisel, a morajo biti upravičene, pravijo psihologi. Ljubezen je čudovita, a če je ni, je mogoče živeti tudi za kaj drugega. Trma, čeprav je dobrodošla, ko je treba reševati težka opravila, v običajnih medosebnih odnosih ni odlika.

Uporabite tehnike, ki vam ustrezajo, da se boste tega naučili. Žrtvujte nekaj časa in razrešite vzroke svojih skrbi, berite in postanite taki, kot si želite biti. Predvsem pa posvetite čas dnevniku čustvene inteligence, tišini, sprehodom in meditiranju. Ustvarite si lastno življenje in sprevidite, da tudi drugi živijo svoja življenja in se ne morejo v celoti prepustiti vam.

Vaš cilj je, da ste dovolj komunikativni, družabni, kadar je treba, neustrašni v tišini in samoti, da se zdite dovolj samozavestni, da se potrjujete brez negotove prepirljivosti, kadar je treba, in ste zadovoljni s sabo, tudi kadar ste sami. Tudi če ste samozavestni zaposleni, ni treba, da ste zaprti vase in odvisni od odzivov drugih, naklonjenih ali nenaklonjenih – zaradi česar ste večna žrtev. Čas je, da si oddahnete od dokazovanja. Če ste zadovoljni s seboj, ne potrebujete potrditev. Resnična samostojnost se kaže v skrbi za dobrobit druge, ne v skrbi za besede drugih.

