Celestinska prerokba razkriva: ko se zgodi to, začnemo nadzorovati tiste, ki jih imamo najraje

V četrtem spoznanju Celestinske prerokbe Jamesa Redfielda nas zadene neprijetna resnica: na Zemlji ne tekmujemo samo za denar, status ali svoj prav - tekmujemo za energijo. In ko se počutimo šibke, negotove, pomanjkljive, naredimo nekaj, česar si ne želimo priznati. Energijo poskušamo dobiti od drugih. Ne z nožem, ampak s psihološkimi triki - z besedami, molkom, nadzorom. V učenjih Celestinske prerokbe četrto spoznanje nosi ime Boj za moč. Razkriva, da ko se odrežemo od širšega vira življenjske energije, nas preplavi notranja praznina. Potem poskušamo to praznino zapolniti tako, da druge vodimo, popravljamo, nadzorujemo, jih spravimo v občutek krivde ali jih očaramo. V trenutku, ko zmagamo, se počutimo večje. A cena je visoka: drugi se skrči, odnos se skrha, napetost naraste.

V zadnjih letih to opažamo vedno bolj jasno. Tedaj ko zahtevamo takojšen odgovor. Ko hočemo imeti zadnjo besedo. Ko smo užaljeni, ker nismo bili dovolj pohvaljeni. Ko tiho tekmujemo, kdo ima prav. To ni ljubezen. To je lakota. A vprašanje ni več le, zakaj ljudje to počnemo, ampak kaj se dogaja v naši zavesti, ko stopimo v odnos. Po četrtem spoznanju se v pogovoru z drugimi skoraj vedno zgodi premik: po njem smo močnejši ali šibkejši. Prav zato pogosto nezavedno zavzamemo položaj, v katerem lahko manipuliramo. Pripravimo se, da bomo rekli tisto, kar nam bo dalo premoč. Če zmagamo, dobimo psihološko spodbudo. Za hip se počutimo više. A nekdo drug se v tem hipu zniža. Najbolj boleče je, ko to vidimo v odnosu staršev in otrok. Tam se energija pogosto preliva najhitreje in najtišje. Otrok se sprva ne more braniti. Pozneje se upre ali umakne v svoj kot – samo da ohrani kanček samonadzora. In ko odraste, lahko v sebi nosi staro, nevarno prepričanje: »Če nočem biti nemočen, moram nadzorovati.« Tako se psihološko nasilje prenaša iz roda v rod. Ne, ker bi bili ljudje nujno zlobni, ampak ker so ranjeni in lačni moči.

Če se znamo priklopiti na univerzalni vir energije, nam je ni treba krasti. FOTO: shock/Getty Images

Četrto spoznanje gre še dlje: pravi, da bomo sčasoma doumeli, da je vesolje dinamična energija, ki nas vzdržuje in se odziva na naša pričakovanja. A hkrati občutimo, da smo se od prvotnega vira odrezali – kot da smo sami pretrgali vez z njim. In ker ne znamo drugače, energijo iščemo tam, kjer je najbližje: v drugih ljudeh. Naše življenje tako ni le zgodba od rojstva do smrti. Smo del širšega procesa: povezani smo s prvinsko energijo, z rastlinami in živalmi. Vibracije se nenehno dvigajo proti večji kompleksnosti in zavesti. Če je to res, nismo ustvarjeni za to, da drug drugega praznimo. Ustvarjeni smo za to, da energijo pretakamo naprej – čisteje in bolj zavestno.

Zato je ključno, da naredimo spremembo, ko opazimo svojo potrebo po nadvladi. Ustavimo se sredi stavka in se vprašamo: Ali zdaj polnim sebe na račun drugega – ali se vračam k viru, ki me lahko nahrani brez kraje energije? Če razumemo to bitko, konflikt začne popuščati. In pojavi se novo vprašanje: kaj bomo postali, ko ne bomo več potrebovali tuje energije, da bi se počutili žive?