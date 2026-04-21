Či gong za zdravje: tako nam lahko pomaga

Energijska vadba, ki se na Kitajskem že tisočletje uporablja za izboljšanje telesne pripravljenosti in vzdržljivosti, vključuje počasne gibe, ki jih usklajujemo z dihanjem, meditacijo in telesno držo za krepitev življenjske energije oz. či. Nedavne študije so razkrile še nekatere pozitivne učinke te vadbe. Izboljša telesno moč in vzdržljivost, zmanjša tveganje padcev, izboljša razpoloženje, okrepi imunski sistem in zmanjša tesnobo in depresijo. Pomaga zmanjšati strah in utrujenost, olajša dihanje. Izboljšuje spanec in znižuje krvni tlak. Vadba je nežna in podobna počasnemu plesu.

Poskusimo tako, da postavimo noge v širini ramen, stopala so vzporedno, kolena rahlo pokrčena, hrbtenica zravnana in glava dvignjena. Roke prosto visijo ob telesu. Predstavljajmo si, da so stopala pogreznjena v zemljo. Roke namestimo, kot da bi oblikovali žogo, in jih držimo pred telesom, približno tri prste nad popkom. Počasi globoko vdihnemo in začnemo dvigovati roke, kot da bi želeli potegniti či iz zemlje skozi noge in telo. Roke dvignemo do višine prsi, nato obrnemo dlani proti tlom, izdihnemo, spustimo roke in si predstavljamo, da se či pretaka skozi telo. Vajo večkrat ponovimo.