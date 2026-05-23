SPUSTIMO, KAR JE PRETEŽKO

Čiščenje doma na drugačen način: zelišča, ki preženejo staro energijo

Rastline nam pomagajo odpreti prostor za nov začetek.
Naj bo obred preprost: prižgemo rastlino, jo varno ugasnemo, nato z namero stopimo skozi prostor. FOTO: Mariyariya/Getty Images
M. B. Z.
 23. 5. 2026 | 15:26
Ko pride pomlad, ne čistimo le omar, oken in polic. Pogosto začutimo, da moramo prezračiti tudi energijo doma. Po dolgih zimskih mesecih se v prostoru nabere teža: utrujenost, zastala čustva, stari pogovori, nemir. Takrat lahko posežemo po starodavnem obredu prekajevanja. Za nov začetek je najbolj znan beli žajbelj, ki ga mnogi uporabljajo za čiščenje prostora in občutek svežine. A uporabljajmo ga spoštljivo in zmerno, saj ima za nekatere kulture poseben pomen.

Odlična izbira je tudi navadni žajbelj, ki ga poznamo z domačih vrtov. Njegov dim deluje močno, zemeljsko in resno. Primeren je, ko želimo simbolično odrezati staro in narediti prostor za novo. Rožmarin prinaša občutek zaščite, jasnosti in prebujanja. Z njim lahko prekadimo dom, ko želimo več volje, odločnosti in sveže energije. Sivka je mehkejša. Primerna je za spalnico, za umirjanje odnosov in za trenutke, ko si želimo nežnega začetka, ne ostrega reza.

Za pomlad je čudovit tudi brin, ki ga v ljudskem izročilu povezujemo z zaščito in čiščenjem. Njegov vonj je močan, skoraj gozdni, zato ga uporabljajmo previdno. Lovor je rastlina namere: ko z njim prekajujemo, si lahko jasno povemo, kaj želimo pustiti za sabo in kam gremo. Pri prekajevanju vedno odpremo okna, pazimo na ogenj; dim ne sme nadomestiti zdravega ravnanja, pogovora ali čiščenja. Naj bo obred preprost: prižgemo rastlino, jo varno ugasnemo, nato z namero stopimo skozi prostor.

