Čustva ovirajo solarni pleksus

Taoisti pravijo, da ko solarni pleksus dobro deluje, organi po stresu zelo hitro okrevajo in dobro delajo še naprej. Motnja ravnovesja povzroča težave: nespečnost, visok pritisk, kardiovaskularne bolezni, težave s srcem, infarkt, kronični bronhitis, vnetje dvanajsternika, gastritis, zaprtost, drisko, menstrualne krče, impotenco … Menijo, da se pri dojenčku v pleksusu odvija več funkcij kot v možganih, zato te ne trpi bolezni odraslih. Z negacijo svojih pravih občutkov oviramo funkcijo sončnega pleteža, če jih poskušamo potlačiti, se lahko pojavijo težave. Čustva, ki podprejo delovanje organov, prinašajo mir.

Naslednja vaja jih krepi, njen ogenj pomaga sežgati bolezni, povezane s tem delom telesa. V stoječem ali sedečem položaju položite obe roki na trebuh. Začutite, kako ga širi zrak. Izdihnite in z obema rokama pritiskajte želodec navznoter in navzgor. Med tem počasi zasukajte zgornji del trupa, glavo in pogled čim bolj v levo, medenico pa v desno. Vdihnite in ostanite v začetnem položaju. Počasi popustite pritisk na trebuh, tako da roke samo počivajo na koži. Vdihnite. Pri izdihu se zasukajte v drugo smer. Roke pritisnite na trebuh, zasukajte medenico. Ponovite od 4- do 36-krat.