Čustvena manipulacija: kako prepoznati krivdo, očitke in psihološki pritisk v odnosih

Včasih nas človek ne napade z dvignjenim glasom, ampak z užaljenostjo, molkom, očitki in stavki, ki zadenejo naravnost v vest. »Po vsem, kar sem naredil zate.« »Če bi me imel rad, bi razumel.« »Vedno misliš samo nase.« Takrat se v nas prebudi krivda. In prav to je njegov cilj.

Ko imamo opravka z manipulativno osebo, moramo najprej prepoznati igro. Če nekdo z našim strahom, dolžnostjo ali krivdo pritiska na nas, da bi dosegel svoje, to ni zdrav pogovor. To je čustveni pritisk. Najpomembneje je, da se ne odzovemo takoj. Ustavimo se. Vprašajmo se: ali to res želim narediti ali bežim pred občutkom krivde? Če odgovor pride iz stiske, ni pravi trenutek za odločitev. Postavimo mejo jasno in mirno. Ne potrebujemo dolgih razlag. Rečemo lahko: »Razumem, da ti to ni všeč, ampak moja odločitev ostaja.« Ali: »O tem se lahko pogovarjava, ne sprejemam pa očitkov.« Bolj ko razlagamo, več prostora damo za novo obračanje besed.

Pomaga, da ne dokazujemo svoje dobrote. Manipulativna oseba želi, da se začnemo braniti. Takrat izgubimo tla pod nogami. Namesto tega ostanimo pri dejstvih. Kratko, mirno, odločno. Če nas preplavijo krivda, strah ali sram, se spomnimo: meja ni napad. Pravico imamo reči ne. Pravico imamo spremeniti temo, končati pogovor ali se umakniti. Največ moči dobimo, ko nehamo prositi za dovoljenje, da poskrbimo zase. Ljubezen ne izsiljuje. Spoštovanje ne kaznuje. In odnos, v katerem moramo popuščati, da bi bil mir, ni mir – je tiha past.