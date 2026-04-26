Čutite notranji nemir? To so preprosti koraki za umiritev telesa in misli

Včasih nas preplavi nemir, ki ga ne znamo razložiti. Misli nam begajo, telo je napeto, srce nemirno. V takih trenutkih se lahko zavestno ustavimo. Zadihajmo. Počasi, globoko - vdih skozi nos, dolg izdih skozi usta. Ponovimo večkrat, dokler se telo ne zmehča. Pomagamo si lahko s kristali, kot sta ametist za umiritev, ali roževec za nežnost do sebe. Držimo ju v dlani ali ju položimo na srce. Dodajmo kapljico sivke ali bergamotke - njun vonj nas nežno prizemlji.

Dotaknimo se telesa. Tapkanje po prsih ali ključnici nas vrne v trenutek tukaj in zdaj. Ob tem si priznamo: čutimo nemir, morda strah ali negotovost. In to je v redu. Ne bežimo pred občutki. Sprejmimo jih, opazujmo jih. Ko jim damo prostor, počasi izgubijo moč. In mi spet zadihamo.