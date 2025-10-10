Da bo ljubezen trajala, devet dni po poroki storite to

Za magični ritual, ki ga lahko izvedejo pari, ki se bodo poročili, potrebujete: roza svečo, bel prtiček, nekaj cvetov posušene rdeče vrtnice. Pri poročnem obredu si bosta obljubila večno spoštovanje, zvestobo in ljubezen. Da bo ljubezen trajala dlje in bo vedno tako močna kot prvi dan, si v skupnem domu devet dni po poroki naredita ljubezenski oltar.

Ni nujno, da je na vidnem mestu, pomembno je le, da vidva vesta, zakaj je tam. Lahko je to kotiček v predalu ali polička v kopalnici, čeprav je idealno mesto zanj kje v spalnici. Na prtiček posujte posušene liste rdeče vrtnice, na sredino postavite svečo in jo prižgite. Vsak od vaju naj na list papirja napiše razloge, zakaj ljubi partnerja, in oba naj zapišeta željo, da bi bila ljubezen vedno tako močna in goreča. Lista zažgita in skupaj z dimom bodo nekje na nebu za vedno tudi vajine želje.

Pravijo tudi, da to, kakšna prihodnost čaka zakon dveh, ki vstopata v poročni stan, lahko napove oblika poročne torte … Kvadratna pomeni, da bo zakon stabilen, okrogla napoveduje veliko otrok, večnadstropna napredek in torta v obliki piramide spoštovanje.