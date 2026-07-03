Da in ne v času retrogradnega Merkurja

Merkurjeva retrogradnost je obdobje, ki se ponovi večkrat na leto in prinese občutek zastoja, zmede ali vračanja k starim zgodbam. Gre za čas, ko komunikacija, pogodbe, tehnologija in dogovori niso tako zanesljivi kot sicer, zato zahteva več previdnosti in manj impulzivnih odločitev. V tem času pogosto prehitro sklepamo, premalo preverimo in se zanašamo na to, da bo vse teklo gladko. Pojavljajo se napačno razumljena sporočila, zamude, tehnične težave ali spremembe načrtov v zadnjem trenutku. Veliko ljudi se vrača k starim odnosom, idejam ali nedokončanim projektom, kar je lahko koristno, a zavajajoče, če delujemo iz nostalgije, ne iz realnosti.

Merkurjeva retrogradnost je dober čas za popravljanje, pregledovanje, urejanje in zaključevanje stvari, ki so že v teku. Odličen je za refleksijo, analizo, reorganizacijo in vračanje k projektom, ki potrebujejo izboljšave. Prav tako lahko odkrijemo napake, ki smo jih prej spregledali, in jih popravimo. Ni primeren za večje nove začetke, podpisovanje pomembnih pogodb, nakup tehnike ali nepremičnin ter impulzivne odločitve, ki zahtevajo dolgoročne posledice. Tudi komunikacija v tem času zahteva dodatno pozornost – stvari je bolje dvakrat preveriti, zapisati in ne domnevati, da so bile pravilno razumljene.

Največja past je hitrost brez preverjanja. Največja prednost možnost popravka, ki ga sicer ne bi imeli. Če delujemo počasneje, bolj premišljeno in z več preverjanja, lahko to obdobje tako postane koristno, ne problematično.