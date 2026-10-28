Današnji obredi ob samhainu: naredimo notranjo inventuro, povežimo se s predniki

Lahko pripravimo kotiček za spomin na prednike. Na mirno mesto položimo fotografijo pokojnega, svečo, jesensko listje, jabolko ali predmet, ki nas spominja nanj. Ob njem se lahko za nekaj trenutkov ustavimo, obudimo lep spomin ali v mislih izrečemo besede, ki jih ljubljeni osebi nismo utegnili povedati. Če želimo, ji napišemo pismo. Zahvalimo se za skupne trenutke, izrazimo ljubezen ali odpustimo tisto, kar nas še vedno boli. Namen ni priklicati pokojnega, temveč ustvariti prostor za spomin, hvaležnost in čustveno razbremenitev.

Samhain simbolično označuje konec enega obdobja in pripravo na novo. Tako kot drevesa odvržejo liste, lahko tudi mi razmislimo, kaj je v našem življenju dozorelo za slovo. Vzamemo list papirja in nanj napišemo vse, kar bi radi pustili za seboj. To so lahko zamere, strahovi, občutki krivde, izčrpavajoče navade ali pričakovanja, ki nam ne služijo več. Nato zapis preberemo in se vprašamo, česa smo se iz teh izkušenj naučili. Papir lahko raztrgamo in odložimo med odpadke. To preprosto dejanje predstavlja simbolično odločitev, da ne bomo več dovolili preteklosti, da bi popolnoma določala našo prihodnost.