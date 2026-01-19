  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BLUE MONDAY

Danes je najbolj depresiven dan v letu: veste, zakaj in kaj ga povzroča?

Čutijo se posledice dolge zime, bančni računi so prazni zaradi vseh stroškov okoli praznikov, izplačilo plače pa še ni na vidiku.
FOTO: ~usergi15613517 Getty Images
FOTO: ~usergi15613517 Getty Images
S. N.
 19. 1. 2026 | 08:30
 19. 1. 2026 | 08:32
A+A-

Tretji ponedeljek v januarju so razglasili za najbolj depresiven dan v letu, imenuje pa se tudi Blue Monday. Na ta dan se, kot opisujejo strokovnjaki, začnejo čutiti posledice dolge zime, bančni računi so prazni zaradi vseh stroškov okoli praznikov, izplačilo plače pa še ni na vidiku.

Prvi »najbolj depresiven dan v letu« je bil 24. januar 2005, pobudnik pa je bil psiholog Cliff Arnall z Univerze v Cardiffu, ki je matematično izračunal, zakaj je prav ta dan najbolj depresiven. Kmalu zatem so se pojavile obtožbe, da so bili rezultati, objavljeni v medijih, pravzaprav plačan PR in da je celotna zgodba o Blue Mondayju zgolj marketinški trik. Univerza se je pozneje od Arnalla povsem distancirala, vendar številni kolegi iz stroke pravijo, da ima njegova teorija smisel.

December je mesec druženj, praznovanj, družine, daril in hrane, mnogi se odločijo tudi za različna potovanja in dopuste. Tu je še novoletno praznovanje, za katero marsikdo nameni veliko denarja. Čeprav vse to v decembru prinaša veselje, se manj kot mesec dni pozneje pokažejo posledice – računi so prazni, nekateri si celo nakopljejo dolgove, na fakultetah se znova začnejo predavanja in približujejo se izpitni roki, kopičijo pa se tudi delovne obveznosti in poslovni sestanki, ki jih je decembra vendarle manj.

Še ena stvar, ki mnoge januarja spravi v slabšo voljo, so novoletne zaobljube. Morda so jih sprejeli 1. januarja in jih zapisali na papir, a do danes se še niso premaknili z mrtve točke ali pa so, tudi če so začeli, že obupali. Arnall je pred nekaj leti za The Independent povedal, da njegov namen nikoli ni bil ta ponedeljek narediti negativnega, temveč navdihniti ljudi, da se premaknejo in sprejmejo pomembne življenjske odločitve.

Več iz teme

blue mondaydepresija
ZADNJE NOVICE
08:45
Bulvar  |  Domači trači
VINOGRADNIŠTVO POLOŽENO V ZIBELKO

Vinska kraljica je osredotočena na povezavo med vinom in športom (FOTO)

Imata veliko skupnega, pravi Dolenjka Nika Martinčič, ki ji je Štajerka Nina Polanec predala slovensko vinsko krono.
Oste Bakal19. 1. 2026 | 08:45
08:31
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Blaž Janc je ponosen kapetan: Tukaj smo fantje, ki verjamemo v to zgodbo

Blaž Janc je ponosen kapetan naše rokometne reprezentance.Nekega dne se namerava z družino vrniti v Slovenijo.
Peter Zalokar19. 1. 2026 | 08:31
08:30
Lifestyle  |  Astro
BLUE MONDAY

Danes je najbolj depresiven dan v letu: veste, zakaj in kaj ga povzroča?

Čutijo se posledice dolge zime, bančni računi so prazni zaradi vseh stroškov okoli praznikov, izplačilo plače pa še ni na vidiku.
19. 1. 2026 | 08:30
08:25
Lifestyle  |  Polet
TO MORATE VEDETI

Stranski učinek najpogosteje predpisanega zdravila, ki ga ne smete prezreti, opozarjajo farmacevti

Zdravilo je običajno krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kadar je predpisano v skladu z indikacijami.
Miroslav Cvjetičanin19. 1. 2026 | 08:25
08:25
Bulvar  |  Domači trači
ASTRONAVTKA SLOVENSKEGA RODU

Sunita je jedla Beličin pršut, svoj četrti obisk v Sloveniji je sklenila z ovinkom čez Brda (FOTO)

Tam je lahko pobliže spoznala sušilnico pršuta.
19. 1. 2026 | 08:25
08:13
Bulvar  |  Glasba in film
VELIKA USPEŠNICA

Lahko svet spremeniš na bolje s kemijo? Film Elvis Škorc prislužil prvo zlato rolo (FOTO)

Film Elvis Škorc si je v kinih ogledalo več kot 30.000 ljudi. Minulo in letošnje leto za slovenski film izjemno uspešno.
19. 1. 2026 | 08:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki