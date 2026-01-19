Danes je najbolj depresiven dan v letu: veste, zakaj in kaj ga povzroča?

Tretji ponedeljek v januarju so razglasili za najbolj depresiven dan v letu, imenuje pa se tudi Blue Monday. Na ta dan se, kot opisujejo strokovnjaki, začnejo čutiti posledice dolge zime, bančni računi so prazni zaradi vseh stroškov okoli praznikov, izplačilo plače pa še ni na vidiku.

Prvi »najbolj depresiven dan v letu« je bil 24. januar 2005, pobudnik pa je bil psiholog Cliff Arnall z Univerze v Cardiffu, ki je matematično izračunal, zakaj je prav ta dan najbolj depresiven. Kmalu zatem so se pojavile obtožbe, da so bili rezultati, objavljeni v medijih, pravzaprav plačan PR in da je celotna zgodba o Blue Mondayju zgolj marketinški trik. Univerza se je pozneje od Arnalla povsem distancirala, vendar številni kolegi iz stroke pravijo, da ima njegova teorija smisel.

December je mesec druženj, praznovanj, družine, daril in hrane, mnogi se odločijo tudi za različna potovanja in dopuste. Tu je še novoletno praznovanje, za katero marsikdo nameni veliko denarja. Čeprav vse to v decembru prinaša veselje, se manj kot mesec dni pozneje pokažejo posledice – računi so prazni, nekateri si celo nakopljejo dolgove, na fakultetah se znova začnejo predavanja in približujejo se izpitni roki, kopičijo pa se tudi delovne obveznosti in poslovni sestanki, ki jih je decembra vendarle manj.

Še ena stvar, ki mnoge januarja spravi v slabšo voljo, so novoletne zaobljube. Morda so jih sprejeli 1. januarja in jih zapisali na papir, a do danes se še niso premaknili z mrtve točke ali pa so, tudi če so začeli, že obupali. Arnall je pred nekaj leti za The Independent povedal, da njegov namen nikoli ni bil ta ponedeljek narediti negativnega, temveč navdihniti ljudi, da se premaknejo in sprejmejo pomembne življenjske odločitve.