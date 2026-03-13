  • Delo d.o.o.
PETEK TRINAJSTEGA

Danes ne počnite tega! Najhujši dan v zadnjih 45 letih

Dva zlovešča pojava ustvarjata pogoje za popoln kaos.
M. Fl.
 13. 3. 2026 | 06:00
4:25
A+A-

Astrologi opozarjajo, da bi lahko bil današnji petek 13. zaradi redke kombinacije retrogradnega Merkurja v znamenju Rib in zloglasnega datuma eden najbolj kaotičnih dni v zadnjih 45 letih, ter svetujejo: odpovejte pomembne sestanke in globoko vdihnite.

Kaj se dogaja na nebu?

Leto 2026 je v marsičem posebno. Je eno redkih let, ki ima kar tri petke trinajstega, vendar naj bi bil marčevski posebej problematičen. Nastopa namreč sredi obdobja retrogradnega Merkurja, ki traja od 26. februarja do 20. marca. A to ni katerikoli retrogradni Merkur. Planet komunikacije se navidezno premika nazaj skozi znamenje rib, kar astrologi razlagajo kot enega najbolj zahtevnih položajev. Ribe so znamenje sanj in intuicije, a tudi iluzij in čustvene zmede.

Ko se logični Merkur znajde v tem vodnem, sanjavem okolju, se po astroloških razlagah običajne težave s tehnologijo in zamudami lahko spremenijo v nekaj veliko globljega, v čustveni in komunikacijski kolaps. Astrologinja Joanna Jones je za britanski Mirror povedala: »To je najbolj kaotična astrološka poravnava leta 2026. Retrogradni Merkur v ribah za desetkrat poveča občutljivost. Na površje lahko pridejo stara čustva, odpirajo se nedorečene zadeve, intuicija pa lahko popolnoma zataji. Če temu dodamo še petek 13., dan, ki je že tako obremenjen s praznoverjem, dobimo popolno nevihto.«

Dodatni planetarni vplivi

Da bi bilo vse še bolj zapleteno, se na nebu odvija še ena močna planetarna kombinacija. Saturn, planet karme, meja in težkih lekcij, vstopa v ognjenega ovna, kjer se bo srečal z Neptunom, planetom iluzij in sanj. Ta povezava, ki se zgodi približno vsakih 36 do 45 let, naj bi simbolizirala boleče soočenje z resničnostjo. Astrologinja Babs Choug jo opisuje kot klofuto, ki bo odmevala po svetu, trenutek, ko se mehurčki iluzij razpočijo pred surovo realnostjo.

Strah pred številom 13 je star stoletja

Čeprav se danes mnogi norčujejo iz strahu pred petkom 13., je nelagodje, povezano s tem datumom, globoko zakoreninjeno v zahodni kulturi. Zgodbe segajo do nordijske mitologije, kjer je nagajivi bog Loki kot nepovabljen trinajsti gost na pojedini v Valhali povzročil smrt priljubljenega boga Balderja in svetu prinesel žalost. V krščanski tradiciji je bilo pri zadnji večerji 13 ljudi, Juda izdajalec pa naj bi bil trinajsti udeleženec. Sam petek nosi stigmo dneva, ko je bil križan Kristus, po nekaterih izročilih naj bi bil to dan, ko je Kajn ubil Abela. Strah je dobil tudi zgodovinsko potrditev v petek, 13. oktobra 1307, ko je francoski kralj Filip IV. ukazal množično aretacijo in pregon templarjev. Skozi stoletja so številne stavbe začele preskakovati 13. nadstropje, hoteli se izogibajo sobe številka 13, ljudje pa na ta dan pogosto preložijo potovanja ali pomembne odločitve. Čeprav statistika ne kaže večjega števila nesreč, kolektivno pričakovanje težav ustvarja psihološki pritisk.

Kako preživeti dan kaosa?

Astrologi svetujejo, da se 13. marca 2026 izogibate velikim odločitvam. Dan naj ne bi bil primeren za podpisovanje pogodb, nakup drage tehnologije, začetek nove službe ali resne pogovore o odnosih. Sporočila so lahko razumljena napačno, čustveni odzivi pretirani. Možne so tudi okvare naprav, prometne zamude in izguba podatkov, zato je priporočljivo narediti varnostne kopije vseh pomembnih dokumentov in datotek. Za potovanja si vzemite več časa in vsako sporočilo, preden ga pošljete, dvakrat preverite.

Najpomembneje je, pravijo strokovnjaki, da ostanete mirni in prizemljeni. Meditacija, sprehod v naravi ali pisanje dnevnika vam lahko pomagajo obvladovati okrepljena čustva. Dan, čeprav kaotičen, je lahko tudi priložnost za globoko introspekcijo, ki lahko razkrije resnice, ki ste se jim dolgo izogibali.

