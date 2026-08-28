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ASTROLOGIJA IN DENAR

Denar, ki so ga že skoraj odpisali, se vrača: ta tri znamenja čaka velik finančni preobrat

Priložnost lahko pride v obliki izplačila, novega dela, dodatnega zaslužka ali dogovora, ki je dolgo stal na mestu.
FOTO: Bitsandsplits, Getty Images

FOTO: Bitsandsplits, Getty Images

Morda se bo oglasila oseba, ki vam dolguje denar. FOTO: Riderfoot, Getty Images

Morda se bo oglasila oseba, ki vam dolguje denar. FOTO: Riderfoot, Getty Images

Ne podcenjujte svojega dela. FOTO: Thomas Ruecker, Getty Images

Ne podcenjujte svojega dela. FOTO: Thomas Ruecker, Getty Images

Preverite dejstva, zahtevajte jasne pogoje in nato sprejmite odločitev. FOTO: Getty Images

Preverite dejstva, zahtevajte jasne pogoje in nato sprejmite odločitev. FOTO: Getty Images

FOTO: Bitsandsplits, Getty Images
Morda se bo oglasila oseba, ki vam dolguje denar. FOTO: Riderfoot, Getty Images
Ne podcenjujte svojega dela. FOTO: Thomas Ruecker, Getty Images
Preverite dejstva, zahtevajte jasne pogoje in nato sprejmite odločitev. FOTO: Getty Images
A. G.
 28. 8. 2026 | 06:00
9:42
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Konec avgusta za mnoge ne pomeni le zaključka poletja, temveč tudi občutek, da se določene stvari po dolgem zastoju končno premikajo. V astrološkem smislu se ob vstopu Sonca v Devico v ospredje postavljajo red, delo, praktične odločitve in urejanje vsakdanjih obveznosti. Soncu se je 25. avgusta v Devici pridružil tudi Merkur, zato so v tem obdobju še posebej poudarjeni pogovori, dogovori, načrtovanje in premišljene odločitve. Prav zato ni presenetljivo, da se v številnih astroloških napovedih konec avgusta in začetek septembra povezujeta z urejanjem finančnih vprašanj. Za nekatere lahko to pomeni boljši nadzor nad denarjem, za druge novo poslovno možnost, tretjim pa se lahko razjasni vprašanje plačila, dolga ali obveznosti, ki je že dolgo čakalo na rešitev.

Po napovedi naj bi bili med znamenji, ki jih od 31. avgusta čaka posebej zanimiv finančni premik, Bik, Devica in Škorpijon. Seveda astrologija ne more zagotoviti, da bo določena oseba dejansko prejela denar ali dobila novo službo. Napoved je bolje razumeti kot simbolično usmeritev: obdobje je lahko ugodno za pogajanja, urejanje financ, sprejemanje poslovnih odločitev in dokončanje zadev, ki so predolgo ostale nedorečene.

Bik: prihaja denar, ki ste ga že skoraj odpisali

Morda se bo oglasila oseba, ki vam dolguje denar. FOTO: Riderfoot, Getty Images
Morda se bo oglasila oseba, ki vam dolguje denar. FOTO: Riderfoot, Getty Images

Biki veljajo za eno najbolj praktičnih in finančno previdnih znamenj zodiaka. Prav zato jih lahko dolgotrajno čakanje na denar še posebej obremenjuje. Od 31. avgusta se po astrološki napovedi odpira možnost, da se začne premikati nekaj, za kar ste že skoraj izgubili upanje. Lahko gre za zaostalo plačilo, honorar, vračilo posojila, izplačilo, denar iz starega dogovora ali celo novo poslovno ponudbo, ki bi lahko postopoma prinesla dodaten prihodek.

Posebno pozornost namenite telefonskim klicem, elektronski pošti, sporočilom in pogovorom, ki se na prvi pogled zdijo nepomembni. Prav iz povsem običajnega pogovora se lahko razvije nekaj konkretnega. Morda vas bo nekdo vprašal, ali bi sprejeli dodatno delo. Morda se bo oglasila oseba, ki vam dolguje denar. Lahko pa boste prejeli ponudbo, ki se vam bo sprva zdela premajhna ali premalo pomembna. Ne zavrnite je prehitro.

Včasih se finančni preobrat ne začne z velikim nakazilom, ampak z majhnim korakom, ki pozneje pripelje do večje priložnosti. Za Bike bo zato pomembno predvsem, da ostanejo odprti za dogovore, hkrati pa ne smejo izgubiti svoje značilne previdnosti. Preden karkoli podpišete, preverite pogoje, roke in končni znesek. Če se denar res pojavi, bo največja napaka, da bi ga takoj porabili. Prvi priliv naj bo priložnost za ureditev tega, kar je najdlje čakalo. Poplačilo dolga, poravnava računa ali oblikovanje finančne rezerve lahko prinesejo veliko večje olajšanje kot impulziven nakup. Biki lahko tako konec avgusta dobijo nekaj, kar jim je v zadnjih mesecih najbolj manjkalo – občutek finančne varnosti.

Devica: vaše znanje in delo končno dobivata pravo vrednost

Ne podcenjujte svojega dela. FOTO: Thomas Ruecker, Getty Images
Ne podcenjujte svojega dela. FOTO: Thomas Ruecker, Getty Images

Za Device je konec avgusta še posebej zanimiv, saj je Sonce v njihovem znamenju, v Devici pa je tudi Merkur, njihov astrološki vladar. To obdobje je zato povezano z večjo zbranostjo, analitičnostjo, organizacijo in sposobnostjo, da iz ideje naredijo nekaj konkretnega. Devicam se lahko odpre možnost, da nekaj, kar so do zdaj počele občasno ali skoraj mimogrede, spremenijo v resnejši vir prihodka.

To je lahko delo prek poznanstva, dodatno delo ob redni zaposlitvi, delo od doma, svetovanje, ustvarjanje, prodaja, pomoč drugim ali znanje, za katerega ste dolgo mislili, da ga nihče ne bo pripravljen dobro plačati. Toda tokrat se lahko pokaže, da ste svojo vrednost ocenili prenizko. Nekdo lahko od vas zahteva storitev, ki jo dobro obvladate. Lahko se pojavi nova stranka ali oseba, ki vas priporoči naprej. Prav tako je mogoče, da se v službi odpre pogovor o dodatnih zadolžitvah, napredovanju ali drugačnem načinu plačila.

Devicam astrologija v tem obdobju svetuje predvsem eno: ne podcenjujte svojega dela. Če vas nekdo vpraša za ceno, ne odgovorite prehitro samo zato, ker vas je strah, da bo ponudba sicer izginila. Dogovorite se o ceni, obsegu dela, rokih in načinu plačila. Natančnost, ki je sicer lahko za Devico včasih naporna, bo tokrat njena velika prednost. Tudi širše astrološke napovedi za september Devicam pripisujejo izboljšanje finančnega položaja, predvsem zaradi boljšega vrednotenja njihovega dela in novih priložnosti za zaslužek.

Škorpijon: vrača se nekaj, za kar ste mislili, da je izgubljeno

Preverite dejstva, zahtevajte jasne pogoje in nato sprejmite odločitev. FOTO: Getty Images
Preverite dejstva, zahtevajte jasne pogoje in nato sprejmite odločitev. FOTO: Getty Images

Škorpijonom lahko konec avgusta prinese zaključek zgodbe, ki je bila predolgo odprta. To je lahko denar, ki jim ga nekdo dolguje, stara obveznost, neizpeljan poslovni dogovor ali projekt, ki je večkrat obstal tik pred realizacijo. Nekaj, kar je bilo videti skoraj končano, lahko nenadoma dobi novo priložnost. Od 31. avgusta je zato pomembno, da Škorpijoni ne zaprejo vrat prehitro. Če se oglasi oseba iz preteklosti z novim predlogom, je vredno prisluhniti. Tokrat lahko druga stran pokaže več pripravljenosti za kompromis.

Škorpijoni so lahko zaradi preteklih razočaranj precej nezaupljivi, vendar bi bilo tokrat smiselno ločiti med previdnostjo in popolnim zavračanjem. Preverite dejstva, zahtevajte jasne pogoje in nato sprejmite odločitev. Za Škorpijone se lahko finančni premik skriva tudi v nečem, kar so dolgo pripravljali v sebi. Morda že mesece razmišljate o menjavi službe, samostojnem projektu, dodatnem delu ali poslovni ideji. Do zdaj je bilo vedno nekaj, kar vas je ustavljalo.

Pri tem bo pomembno, da čustva ne prevzamejo nadzora. Če vam nekdo dolguje denar ali vam pripada določeno plačilo, vztrajajte pri svojem, vendar se pogajajte mirno in premišljeno.

Ob tem pa je pomembno tudi širše sporočilo konca avgusta: priložnost sama po sebi še ni dovolj. Potrebni so pogum, premišljeno odločanje, dobra komunikacija in predvsem pripravljenost, da nekaj, kar se ponudi, tudi konkretno izpeljemo.

Če se torej v prvih dneh septembra pojavi telefonski klic, nova ponudba, možnost dodatnega zaslužka ali pogovor o denarju, ga ne prezrite. Morda ne bo videti kot velik preobrat na prvi pogled.

Toda prav majhen premik je lahko začetek veliko večje spremembe.

Kaj se dogaja na nebu 31. avgusta?

Astrološke efemeride za 31. avgust 2026 kažejo Sonce v Devici, Merkur prav tako v Devici, Venero v Tehtnici, Marsa v Raku in Jupitra v Levu. Saturn je v Ovnu retrograden. Posebej zanimiv je odnos med Jupitrom in Saturnom. Ena od preverjenih astroloških efemerid za 31. avgust izpostavlja trigon Jupitra in Saturna kot najtesnejši večji aspekt dneva. V astrološki simboliki Jupiter predstavlja širjenje, priložnosti in optimizem, Saturn pa disciplino, odgovornost in dolgoročno gradnjo. Njuna harmonična povezava se zato pogosto razlaga kot možnost, da se priložnost poveže z realnim načrtom. To je pomembno tudi pri denarju: ni dovolj, da se pojavi priložnost. Treba jo je znati izkoristiti, jo pravilno ovrednotiti in iz nje ustvariti nekaj trajnejšega, poroča Informer.

Kaj pa druga znamenja?

Bik, Devica in Škorpijon niso edini, ki lahko v prihodnjih tednih občutijo finančni premik. Tudi za druga znamenja astrološke napovedi za začetek septembra kažejo zanimive priložnosti, vendar se bodo te pri vsakem pokazale na drugačen način.

  • Oven: Najpomembnejša bo potrpežljivost. September lahko prinese nove poslovne možnosti, vendar bodo zahtevale premišljeno odločanje in manj impulzivnosti.
  • Dvojčka: Pred njimi so zanimivi poslovni pogovori in priložnosti za napredek. Dobra komunikacija lahko postane njihova največja finančna prednost.
  • Rak: Med finančno ugodnejšimi znamenji naj bi bili v septembru prav Raki. Energija Marsa lahko okrepi njihovo ambicioznost, kasneje pa tudi željo po večjem zaslužku.
  • Lev: Za Leve se odpira nov finančni cikel. Pametne ideje, večja samozavest in pripravljenost na delo lahko prinesejo konkretne rezultate.
  • Tehtnica: Venera, njihov vladajoči planet, bo septembra v ugodnem položaju za področje zaslužka. Več možnosti se lahko pojavi prek pogajanj, sodelovanj in ljudi, ki jih poznajo.
  • Strelec: Pri financah bo pomembno dolgoročno načrtovanje. Pogum bo dobrodošel, vendar ne brez preverjanja dejstev in realnega proračuna.
  • Kozorog: Karierni napredek je lahko pomembnejši od hitrega zaslužka. Več odgovornosti in vidnejši položaj lahko pozneje prineseta tudi boljše finančne rezultate.
  • Vodnar: Odpre se lahko nov vir prihodka, zlasti prek skupnih projektov, sodelovanj ali drugačnega upravljanja skupnih financ.
  • Ribi: Pri denarju bo potrebna večja previdnost. September lahko prinese razjasnitev finančne obveznosti ali zaključek določenega vira prihodka, hkrati pa možnost novega dela.

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