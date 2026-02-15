  • Delo d.o.o.
DUHOVNOST

Denar kot energija: ustvarimo nove temelje za preživetje

Prosite ga za pomoč v finančni stiski. Preobrazite svoje vzorce služenja denarja.
S slovanskimi bogovi smo povezani na globljih ravneh. FOTO: Azovsky/Getty Images
S slovanskimi bogovi smo povezani na globljih ravneh. FOTO: Azovsky/Getty Images
M. B. Z.
 15. 2. 2026 | 16:10
1:29
A+A-

S slovanskimi bogovi so bili povezani že naši predniki, tako spomin nanje tudi sami nosimo v svojem energijskem zapisu. Pomagajo nam lahko, ko smo v stiski ali težavnem obdobju. Prosimo jih lahko, naj nas podprejo. Veles ni le starodavni bog podzemlja. Je senca, ki jo nosimo v sebi, strah pred pomanjkanjem, dolg, ki nas tišči v prsih, intuicija, ki nam šepeta, kako preživeti. Ko se z njim soočimo, se soočimo s sabo.

Veles vlada preobrazbi. Uči nas, da denar ni le papir ali številka na računu, temveč energija, ki kroži. Ko bežimo pred strahom, ga krepimo. Ko si priznamo občutek pomanjkanja, ga lahko začnemo spreminjati. V njegovi temi odkrijemo svojo moč – sposobnost, da v krizah ne razpademo, temveč se prerodimo. Z njim se povezujemo v tišini. Ko prisluhnemo notranjemu glasu. Ko si dovolimo pogledati v svoje sence brez olepševanja, se osvobodimo strahu. Takrat začutimo, da pod površjem strahu leži zaklad. In prav tam, v globini, začnemo graditi trdnejše temelje svojega preživetja.

ZADNJE NOVICE
17:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA POD SNEGOM

Snežni plaz zasul tri smučarje, stekla obsežna reševalna akcija

Nesreča v Italiji se je zgodila le nekaj dni po tragediji v francoskih Alpah.
15. 2. 2026 | 17:18
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NEVARNOST

Zvečer jih raje izklopimo

Nekatere naprave so tudi v fazi mirovanja energetsko potratne, druge pa predstavljajo določeno tveganje za vžig, kadar so priključene na omrežje.
Mateja Florjančič15. 2. 2026 | 17:00
16:34
Šport  |  Tekme
ZMAGALA VITTOZZI

Slovenki na biatlonu zastreljali skupinski start, zlato domačinki

Polona Klemenčič in Lena Repinc na 28. in 32. mestu sta slabo streljali in zapravili nastop v skupinskem startu.
15. 2. 2026 | 16:34
16:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Denar kot energija: ustvarimo nove temelje za preživetje

Prosite ga za pomoč v finančni stiski. Preobrazite svoje vzorce služenja denarja.
15. 2. 2026 | 16:10
16:04
Novice  |  Slovenija
MAGNITUDA 1,9

Del Slovenije danes popoldne stresel potres

Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci Makol, Majšperka, Podlehnika, Stoperc, Rogaške Slatine in okoliških krajev.
15. 2. 2026 | 16:04
15:25
Bulvar  |  Domači trači
NOVI DOKUMENTI

Epstein v zvočnih posnetkih: Trump in Melania naj bi se zbližala na njegovem letalu

Več ur pogovorov, ki jih je z Jeffreyjem posnel Michael Wolff, razkriva njegovo verzijo dolgoletnega odnosa z Donaldom Trumpom.
Kaja Grozina15. 2. 2026 | 15:25

