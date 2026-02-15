Denar kot energija: ustvarimo nove temelje za preživetje

S slovanskimi bogovi so bili povezani že naši predniki, tako spomin nanje tudi sami nosimo v svojem energijskem zapisu. Pomagajo nam lahko, ko smo v stiski ali težavnem obdobju. Prosimo jih lahko, naj nas podprejo. Veles ni le starodavni bog podzemlja. Je senca, ki jo nosimo v sebi, strah pred pomanjkanjem, dolg, ki nas tišči v prsih, intuicija, ki nam šepeta, kako preživeti. Ko se z njim soočimo, se soočimo s sabo.

Veles vlada preobrazbi. Uči nas, da denar ni le papir ali številka na računu, temveč energija, ki kroži. Ko bežimo pred strahom, ga krepimo. Ko si priznamo občutek pomanjkanja, ga lahko začnemo spreminjati. V njegovi temi odkrijemo svojo moč – sposobnost, da v krizah ne razpademo, temveč se prerodimo. Z njim se povezujemo v tišini. Ko prisluhnemo notranjemu glasu. Ko si dovolimo pogledati v svoje sence brez olepševanja, se osvobodimo strahu. Takrat začutimo, da pod površjem strahu leži zaklad. In prav tam, v globini, začnemo graditi trdnejše temelje svojega preživetja.