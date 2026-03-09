  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Denar prihaja za štiri astrološke znake, eden pa naj poskusi srečo v igrah na srečo

Smo v sezoni rib, nekatera astrološka znamenja pa bodo imela več sreče, zato jim bo do 14. marca uspelo zaslužiti velik denar
FOTO: Bitsandsplits Getty Images
FOTO: Bitsandsplits Getty Images
S. N.
 9. 3. 2026 | 06:00
1:26
A+A-

Kljub temu je retrogradni Merkur v veljavi do 21. marca, zato je treba skrbno preverjati dokumentacijo, da ne bi sprejeli napačnih odločitev in zaman vlagali denarja. Nekateri astrološki znaki bodo imela nekoliko več sreče in bodo zato ustvarili dobiček. Med njimi so vodnarji, ribe, ovni in škorpijoni, pišejo astrologi.

Vodnar

Mars v ribah vam prinaša odličen zaslužek. Lahko pričakujete več denarja ali bonus, saj vam zvezde stojijo ob strani.

Ribi

Izkoristite sezono svojega znamenja za povečanje zaslužka. Poleg tega, da boste dobili darila, je čas tudi za pogovor o višini svoje plače.

Oven

Venera v vašem znamenju nakazuje, da je višina zaslužka odvisna izključno od vaše pobude. Poleg tega lahko pričakujete tudi dragoceno darilo.

Škorpijon

Jupiter vas zasipa z denarjem. Ves čas ste v odličnem finančnem položaju.

Astrološki znak, ki bi moralo igrati igre na srečo, je rak.

 

Več iz teme

astroigre na srečodenarastrologija
ZADNJE NOVICE
08:07
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden z Luno: od napetosti in notranjih dvomov do ustvarjalnih prebliskov

Preverite, kakšen teden nam napoveduje Luna.
Joy Lotos9. 3. 2026 | 08:07
07:59
Lifestyle  |  Polet
ALI STE VEDELI

Kako pravilno meriti krvni tlak doma

Merjenje krvnega tlaka doma se morda zdi preprosto opravilo, vendar lahko že majhne razlike v času ali načinu merjenja bistveno spremenijo rezultate.
Miroslav Cvjetičanin9. 3. 2026 | 07:59
07:41
Novice  |  Svet
VOJNA Z IRANOM

Nafta zjutraj močno poskočila, svetovni trgi v šoku

Današnji skok ni prizadel le energetskih trgov. Azijske borze so se ob odprtju pogreznile globoko v rdeče, vlagatelje pa vse bolj skrbi, da bi dolgotrajna blokada Hormuške ožine sprožila širši val podražitev in nov udarec za svetovno gospodarstvo.
9. 3. 2026 | 07:41
07:31
Novice  |  Slovenija
VASICA RUT

V rutarskem raju upajo na čudež, v vasi jih živi le še 38 (FOTO)

Vasica Rut je bila središče srednjeveške kolonizacije tirolskih kmetov. Njihova govorica se je obdržala več kot 700 let.
Tina Horvat9. 3. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: čemaževa juhica, koprive v kremni omaki in francoske testenine, ki so obnorele splet

Preprosta, sezonska kuhinja, ki slavi pomlad: divje rastline, domače sestavine in jedi, ki so hkrati hranljive, tople in nezahtevne za pripravo.
Odprta kuhinja9. 3. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
SANMARINSKI IZBOR

Luka Basi ostal brez evrovizijske vozovnice

S skladbo Chicolo se je slovenski pevec prebil v finale sanmarinskega izbora, a je zmago in nas-top na Evroviziji na Dunaju osvojila pevka Senhit.
Kaja Grozina9. 3. 2026 | 07:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki