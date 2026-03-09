Denar prihaja za štiri astrološke znake, eden pa naj poskusi srečo v igrah na srečo

Kljub temu je retrogradni Merkur v veljavi do 21. marca, zato je treba skrbno preverjati dokumentacijo, da ne bi sprejeli napačnih odločitev in zaman vlagali denarja. Nekateri astrološki znaki bodo imela nekoliko več sreče in bodo zato ustvarili dobiček. Med njimi so vodnarji, ribe, ovni in škorpijoni, pišejo astrologi.

Vodnar

Mars v ribah vam prinaša odličen zaslužek. Lahko pričakujete več denarja ali bonus, saj vam zvezde stojijo ob strani.

Ribi

Izkoristite sezono svojega znamenja za povečanje zaslužka. Poleg tega, da boste dobili darila, je čas tudi za pogovor o višini svoje plače.

Oven

Venera v vašem znamenju nakazuje, da je višina zaslužka odvisna izključno od vaše pobude. Poleg tega lahko pričakujete tudi dragoceno darilo.

Škorpijon

Jupiter vas zasipa z denarjem. Ves čas ste v odličnem finančnem položaju.