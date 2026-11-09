Denarja na pretek: štiri astrološke znake novembra čaka finančno olajšanje

Obetajo se jim priložnosti za boljši zaslužek, novi poslovni dogovori in novice, ki bi jim lahko narisale nasmeh na obraz.

Lev

Levi so letos na svojih ramenih nosili veliko breme, zato jim ni bilo vedno lahko ostati optimistični, zlasti kadar njihov trud ni prinesel pričakovanih rezultatov. Kljub temu bi jim lahko november prinesel nove priložnosti in spodbudo, da svoje znanje in prizadevanja končno spremenijo v konkretne koristi. Morda jih čaka pogovor o višjem plačilu, dodatnem delu ali izplačilu za že dogovorjeno delo. Pomembno je, da ne podcenjujejo svojih sposobnosti in da odkrito pokažejo, koliko so vredni.

Tehtnica

Tehtnice so v preteklem obdobju veliko energije namenjale obveznostim in potrebam drugih. Zdaj bi se jim lahko ponudile priložnosti, da se bolj posvetijo sebi in svojim finančnim ciljem. Pogovori o službi, sodelovanju ali dodatnem viru prihodkov bi jim lahko prinesli zanimive možnosti. Znana oseba ali nekdo, s katerim že dolgo niso bile v stiku, bi jim lahko ponudil nekaj, kar bo vredno njihove pozornosti. Pomembno je, da ne pristajajo na manj, kot si zaslužijo, zgolj zato, da bi se izognile nesoglasjem. Čas je, da tudi svoje potrebe postavijo na prvo mesto.

Dvojčka

Rojeni v znamenju dvojčkov bi lahko novembra dobili priložnost, ki je niso pričakovali. Nove zamisli, spremembe in nepričakovani preobrati bi jim lahko odprli vrata, za katera so še nedavno mislili, da so zaprta. To je lahko zanimiva poslovna ponudba, dodatno delo ali možnost zaslužka z dejavnostjo, ki si jo že dolgo želijo začeti. Kljub temu je pomembno, da svoje energije ne razpršijo na preveč različnih področij. Ena dobro premišljena odločitev bi jim lahko prinesla več koristi kot več načrtov, ki jih začnejo uresničevati hkrati.

Strelec

Strelci počasi zapuščajo obdobje, v katerem so imeli občutek, da vse poteka počasneje, kot bi si želeli. Ko se približuje 22. november in začetek obdobja njihovega astrološkega znamenja, se jim vračajo energija, optimizem in želja po novih načrtih. Njihovo finančno stanje bi lahko postalo stabilnejše, nekatere družinske ali poslovne težave pa bi se lahko končno razrešile. Pojavi se lahko tudi priložnost, povezana s potovanjem, menjavo službe ali novim poslovnim dogovorom. Ni jim treba takoj rešiti vseh težav. Dovolj bo že en dober korak, ki jim bo pokazal, da se stvari končno premikajo v želeno smer.