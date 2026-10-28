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Denarni horoskop za november: najboljši dnevi za večji zaslužek

Mesec november prinaša priložnost za uspešen zaključek finančnih zgodb.
FOTO: Shutterstock 

FOTO: Shutterstock 

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

FOTO: Serhii Sobolevskyi/Gettyimages

FOTO: Serhii Sobolevskyi/Gettyimages

FOTO: Shutterstock 
FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Dea Greez/Gettyimages
FOTO: Serhii Sobolevskyi/Gettyimages
M. Fl.
 28. 10. 2026 | 06:00
5:56
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Za nekatere bo november mesec novih poslovnih priložnosti, drugi bodo končno spoznali, za kaj je vredno porabljati čas in denar. Po napovedih astrologinje Marine Skadi, znane tudi kot Marina Sokolova, bo začetek meseca zaznamovala vrnitev k prejšnjim dogovorom in nedokončanim poslom.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Že 3. novembra bi lahko harmonični aspekt Venere in Jupitra spodbudil obnovitev poslovnih stikov, pogajanja z nekdanjimi strankami in vrnitev ponudb, ki so poleti ostale brez dokončnega odgovora. Posebne priložnosti se odpirajo na področju izobraževanja, sodelovanja s tujino, trženja, pravnih zadev in širitve poslovanja. Kljub temu naj bi prvo polovico novembra namenili predvsem preverjanju informacij, pripravi dokumentacije in skrbnemu načrtovanju. Druga polovica meseca pa bi po tej astrološki razlagi lahko ponudila več možnosti za konkretne korake.

4. november prinaša pomemben trenutek za vprašanja, povezana z dokumentacijo, financami, pogajanji in poslovnimi strategijami. To bo primeren čas za pripravo pogodb, izdelavo poslovnih načrtov, zasnovo oglaševalskih kampanj in razvoj novih zamisli. Pred dokončnim dogovorom bo ključno preveriti vse pogoje. Mlaj v škorpijonu bo 9. novembra poudaril upravljanje denarja. Astrološko priporočilo za to obdobje zaobjema pregled prihodkov in odhodkov, odpoved nepotrebnih naročnin ter preverjanje bančnih računov, zavarovanj in obstoječih naložb.

FOTO: Serhii Sobolevskyi/Gettyimages
FOTO: Serhii Sobolevskyi/Gettyimages

Majhne spremembe pri oblikovanju proračuna bi lahko pomagale lažje prepoznati možnosti za varčevanje. Že 10. novembra bi se lahko pogovori o plači, cenah storitev in pogojih sodelovanja obrnili v ugodnejšo smer. Zaposleni naj razmislijo o vrednosti svojega dela, podjetniki pa ponovno pregledajo cenike in dogovore s strankami.

Sredina novembra: odločitve, ki lahko spremenijo finančni položaj?

Obdobje od 12. do 16. novembra bo poudarilo potrebo po ločevanju donosnih poslov od tistih, ki zahtevajo preveč časa in energije. V ospredju bodo nepremičnine, prenova, opremljanje doma in večji nakupi. Preden se odločite za pomembnejšo naložbo, bo treba skrbno oceniti izdatke in dolgoročne koristi. Med 12. in 17. novembrom bo morda prihajalo do več poslovnih nesoglasij, zato se bo smiselno izogibati sporom z nadrejenimi in impulzivnim odločitvam, ki bi lahko ogrozile obstoječe sodelovanje.

Merkur bo sredi meseca spremenil smer, od 14. novembra se po astrološkem koledarju pričakuje postopno pospeševanje poslovnih procesov. Odgovori na prijave za delo, pogajanja, prodaja in dogovori, ki so dolgo zastajali, se bodo končno premaknili naprej. Posebej izstopa 17. november, ko se bo Venera obrnila v gibanje naprej. Posledično bo druga polovica meseca ugodnejša za razmislek o novih poslovnih smereh, spremembah cenikov, nakupu opreme in vlaganju v razvoj. Kljub temu bo treba vsako finančno odločitev sprejeti na podlagi realnih ocen in ne zgolj astroloških napovedi.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Druga polovica meseca: nova služba, večji zaslužek in drznejše poteze

Harmonični aspekt Plutona in Urana v drugi polovici novembra se simbolično povezuje z velikimi poklicnimi spremembami. Nekateri bodo začeli razmišljati o menjavi delovnega mesta, prekinitvi sodelovanja, ki ne prinaša več rezultatov, ali ustanovitvi lastnega podjetja. Za tiste, ki že dlje časa razmišljajo o spremembi kariere, bo to lahko spodbuda za izdelavo konkretnejšega načrta. Pred velikimi koraki bo pomembno preveriti finančne možnosti in zagotoviti dovolj sredstev za prehodno obdobje.

Od 22. novembra, ko bo Sonce vstopilo v znamenje strelca, bodo v ospredju širitev poslovanja, dodatno izobraževanje, potovanja in raziskovanje novih trgov. Čas bo primeren za načrtovanje ciljev za leto 2027 in razmislek o izboljšanju obstoječih dejavnosti. Dan pozneje, 23. novembra, bodo posebej poudarjeni ustvarjalni poklici in dejavnosti, ki temeljijo na idejah, komunikaciji, oblikovanju, umetnosti in svetovanju. Izviren pristop bi lahko pomagal pri pridobivanju novih strank ali iskanju drugačnih virov zaslužka.

FOTO: Dea Greez/Gettyimages
FOTO: Dea Greez/Gettyimages

Polna luna v dvojčkih 24. novembra simbolično zaokrožuje teme izobraževanja, pogajanj, pogodb in informacijskih projektov. To bo dobra priložnost za dokončanje tečajev, pripravo gradiv in razrešitev vprašanj, ki so dolgo ostala odprta. 25. november izstopa kot dan za samostojne pobude in dokazovanje poklicnih sposobnosti. Po astrološki razlagi bodo koristna poznanstva in odločnost prispevali k uresničevanju ciljev.

Konec novembra: denar, premoženje in rezultati preteklega truda

26. novembra Mars preide v znamenje device, s čimer se poudarek premakne na organizacijo, disciplino in praktične rešitve. To bo  simbolično ugodno obdobje za urejanje finančne dokumentacije, računovodstva, davčnih obveznosti in vprašanj, povezanih s premoženjem. V ospredju bodo tudi urejanje domačega proračuna, pregled zavarovanj in oblikovanje finančne rezerve. Namesto hitrih potez bosta imeli prednost sistematično delo in skrbno načrtovanje.

Posebej izstopa 28. november, ko se bo znova aktiviral ugoden aspekt Venere in Jupitra. Ta datum astrološka napoved povezuje z možnostjo dobička, bonusov, večjih naročil, ugodnih nakupov in pozitivnih rezultatov več mesecev trajajočih pogajanj. Poslovni napori iz preteklega obdobja bi lahko končno pokazali konkretnejše rezultate, piše glossy.rs.

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