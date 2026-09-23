Descendent v horoskopu: je neke vrste ogledalo

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V rojstni karti veliko pozornosti namenjamo ascendentu, ki opisuje, kako stopamo v svet, se pokažemo drugim in se spontano odzivamo na okolje. Na nasprotni strani leži descendent. Če ascendent simbolizira jaz, lahko descendent razumemo kot področje ti. V astrologiji ga povezujemo s partnerstvi, bližnjimi odnosi in lastnostmi, ki jih pogosto srečujemo skozi druge ljudi. Prav zato je lahko zanimiv tudi s psihološkega vidika. Ljudje namreč ne vstopajo v naše življenje kot prazni listi. Ob njih se v nas prebujajo različni deli osebnosti. Nekdo nas takoj pomiri. Drugi nas v nekaj minutah razjezi. Tretjega skoraj nerazložljivo občudujemo. Pri nekom imamo občutek, da poseduje, kar nam samim manjka.
Descendent je zato mogoče razumeti kot ogledalo. Ne v smislu, da so vsi ljudje samo naše projekcije. Drugi imajo svojo osebnost, odgovornost in izbire. Toda naše močne reakcije nam lahko povedo nekaj o tem, česa pri sebi še ne poznamo dobro. Posebno zanimivi so ljudje, ki nas izrazito motijo. Če nas vedno znova razjezijo samozavestni ljudje, se lahko vprašamo, ali smo sami dovolj. Če nas motijo ljudje, ki brez slabe vesti počivajo, preverimo svoj odnos do počitka. Če nas vznemirjajo tisti, ki jasno postavljajo meje, morda težko rečemo ne. To ne pomeni, da moramo sprejeti vsako vedenje. Nekdo je lahko resnično nespoštljiv, sebičen ali neprimeren. Namen takšnega razmisleka ni, da odgovornost drugih prenesemo nase. A lahko poleg vprašanja »Kaj je narobe z njim?« dodamo še: »Zakaj se prav to v nas tako močno dotakne?« V tem smislu lahko odnos postane prostor samospoznavanja.
Včasih skozi partnerja živimo svojo odločnost. Skozi prijatelja spontanost. Skozi sodelavca svojo ambicioznost. Lastnosti občudujemo od daleč, namesto da bi preverili, ali bi jih lahko v zdravi obliki razvili tudi sami. Takrat se odnos spremeni. Če nas privlači pogum, lahko postajamo pogumnejši. Če občudujemo nežnost, jo lahko razvijamo.