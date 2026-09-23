Descendent v horoskopu: je neke vrste ogledalo

V rojstni karti veliko pozornosti namenjamo ascendentu, ki opisuje, kako stopamo v svet, se pokažemo drugim in se spontano odzivamo na okolje. Na nasprotni strani leži descendent. Če ascendent simbolizira jaz, lahko descendent razumemo kot področje ti. V astrologiji ga povezujemo s partnerstvi, bližnjimi odnosi in lastnostmi, ki jih pogosto srečujemo skozi druge ljudi. Prav zato je lahko zanimiv tudi s psihološkega vidika. Ljudje namreč ne vstopajo v naše življenje kot prazni listi. Ob njih se v nas prebujajo različni deli osebnosti. Nekdo nas takoj pomiri. Drugi nas v nekaj minutah razjezi. Tretjega skoraj nerazložljivo občudujemo. Pri nekom imamo občutek, da poseduje, kar nam samim manjka.

Astrološko descendent opisujemo kot kakovosti, ki jih iščemo v odnosu. FOTO: Mixetto/Getty Images

Astrološko descendent opisujemo kot kakovosti, ki jih iščemo v odnosu. Toda včasih ne gre samo za to, kakšnega partnerja si želimo. Lahko simbolizira tudi dele nas, ki jih teže živimo neposredno, zato jih hitreje opazimo pri drugih. Če smo sami zelo previdni, nas lahko očara nekdo spontan. Če smo vajeni skrbeti za vse, nas pritegne človek, ki zna jasno povedati, kaj potrebuje. Če živimo predvsem racionalno, nas lahko prevzame nekdo izrazito čustven. Na začetku se nam zdi, da ima druga oseba nekaj, česar mi nimamo, a odnos lahko sčasoma pokaže še drugo stran. Lastnost, ki nas je sprva navduševala, nas začne motiti. Spontanost postane neodgovornost. Samozavest se nam zdi sebičnost. Čustvenost postane pretirana občutljivost. Takrat se vprašamo, kaj se je spremenilo. Človek pred nami ni postal povsem drugačen. Morda smo se samo srečali s senco lastnosti, ki smo jo prej idealizirali.

Descendent je zato mogoče razumeti kot ogledalo. Ne v smislu, da so vsi ljudje samo naše projekcije. Drugi imajo svojo osebnost, odgovornost in izbire. Toda naše močne reakcije nam lahko povedo nekaj o tem, česa pri sebi še ne poznamo dobro. Posebno zanimivi so ljudje, ki nas izrazito motijo. Če nas vedno znova razjezijo samozavestni ljudje, se lahko vprašamo, ali smo sami dovolj. Če nas motijo ljudje, ki brez slabe vesti počivajo, preverimo svoj odnos do počitka. Če nas vznemirjajo tisti, ki jasno postavljajo meje, morda težko rečemo ne. To ne pomeni, da moramo sprejeti vsako vedenje. Nekdo je lahko resnično nespoštljiv, sebičen ali neprimeren. Namen takšnega razmisleka ni, da odgovornost drugih prenesemo nase. A lahko poleg vprašanja »Kaj je narobe z njim?« dodamo še: »Zakaj se prav to v nas tako močno dotakne?« V tem smislu lahko odnos postane prostor samospoznavanja.

Včasih skozi partnerja živimo svojo odločnost. Skozi prijatelja spontanost. Skozi sodelavca svojo ambicioznost. Lastnosti občudujemo od daleč, namesto da bi preverili, ali bi jih lahko v zdravi obliki razvili tudi sami. Takrat se odnos spremeni. Če nas privlači pogum, lahko postajamo pogumnejši. Če občudujemo nežnost, jo lahko razvijamo.