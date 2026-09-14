Diplomatski Merkur v tehtnici: čas za spravo, dogovore in lepšo komunikacijo

Ko Merkur vstopi v tehtnico, postanemo bolj diplomatski, premišljeni in usmerjeni v odnose. Besede izbiramo previdneje, pomembno nam je, kako nekaj povemo, ne le kaj povemo. Iščemo ravnovesje, pravičnost in dogovor, zato se laže vživimo tudi v stališče drugega.

V tem obdobju več razmišljamo o partnerstvih, odnosih, sodelovanju in tem, kako ohraniti mir. Dobro se znajdemo pri pogajanjih, usklajevanju različnih interesov, sklepanju kompromisov in pogovorih, pri katerih je potrebna taktnost. Laže opazimo obe plati zgodbe, zato se ne želimo prenagliti z odločitvami.

Prav tu pa se lahko skriva tudi past. Ker želimo upoštevati vse in nikogar prizadeti, lahko predolgo tehtamo, omahujemo in odlašamo z jasnim odgovorom. Teže rečemo odločen ne, tudi kadar vemo, kaj si želimo. V odnosih potrebujemo lepo komunikacijo, spoštovanje in občutek, da nas druga stran posluša. Privlačijo nas inteligenca, uglajenost in sposobnost mirnega pogovora. Dober čas je za sprave, pomembne pogovore, dogovore, podpisovanje pogodb in iskanje skupnih rešitev. Manj ugoden je za hitre odločitve, ostre besede in pogovore, v katerih želimo za vsako ceno zmagati.