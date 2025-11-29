Dnevi tišine in čakanja pred novim zaletom

Merkur se 29. 11. po svojem retrogradnem potovanju končno ustavi in začne znova direktno gibanje. Po tednih zmede, zamud, napačnih sporočil in tehničnih zapletov bomo začutili olajšanje, kot da se nam megla v glavi počasi razkraja. A čeprav se Merkur obrne naprej, energija še nekaj dni ostaja počasna, zadržana, kot bi se svet še prebujal iz sanj.

V tem obdobju se bomo vsi znašli med dvema tokovoma – starim in novim. Na eni strani bomo čutili potrebo, da bi končno vse steklo, da bi začeli nove projekte, povedali, kar smo zadrževali, podpisali pomembne dogovore. Po drugi strani pa čutimo, da nekaj v nas še ni povsem pripravljeno na to. In prav to je modrost teh dni – počakati, dokler se energija popolnoma ne uskladi.

Ko se Merkur začne premikati direktno, se svet informacij, dogovorov in potovanj znova postavlja na noge. A planet, kot tudi mi, potrebuje čas za ponovni zagon. V astrologiji temu pravimo, da je planet v senci – obdobju nekaj dni po obratu, ko se energija čisti, zgošča in pripravlja nov tok. Zato v teh dneh ne hitimo z novimi začetki. Namesto da bi silili v odločitve, raje opazujmo, kako se stvari same postavljajo na svoje mesto. Dovolimo si še nekaj notranje tišine. Merkur nas zdaj uči, da komunikacija ni le govorjenje, temveč tudi poslušanje – predvsem sebe.

Okoli 4. ali 5. 12. bomo začutili pravi preobrat. Takrat se bo energija popolnoma sprostila, misli bodo jasne, pogovori lahkotnejši, načrti bodo znova začeli dobivati konkretno obliko. Do takrat izkoristimo mirnejše dni za urejanje, zaključevanje in refleksijo. Preglejmo, kaj smo se naučili v času retrogradnosti – kje smo se zmotili, kaj smo morali razumeti drugače, komu se moramo morda še opravičiti. Ko se energija počasi premika naprej, stopimo naprej z več modrosti, miru in potrpežljivosti. Kajti tisto, kar smo razčistili, nas bo zdaj podprlo, da govorimo resnico – jasno, iskreno in iz srca.