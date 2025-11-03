Do srede raste Luna, še vedno smo v intenzivnem škorpijonskem obdobju

Luna do srede raste in nam da dodatno energijo, ki jo potrebujemo, da nekaj izpeljemo do konca. Polna luna tudi osvetljuje, nam pokaže, da laže razumemo določene dele sebe. Tokrat je na 13. stopinji bika, in če si jo prenesemo v svojo karto, lahko vidimo, na katerih področjih (glede na hišo) nam prinaša podporo in jasnino.

Seveda nas, če ne gremo zavestno skozi njene procese, lahko tudi potresa in nam prinese premočno čustvovanje, dramatične odzive. A če smo zavestni, se stvari obrnejo bolj v naš prid.

Merkur se že upočasnjuje in se bo 9. novembra ustavil. Bolj senzitivni že čutimo, da nam možgani ne delujejo več s polno močjo, da je več zmede, napak, nesporazumov.

Še vedno smo v intenzivnem škorpijonskem obdobju, ko nas gostota in intenzivnost čustev vleče v močna doživljanja, globoko transformacijo. Se pa kljub temu energije malo spremenijo 4. novembra, ko se Mars premakne v strelca in bomo z Merkurjem in Marsom v strelcu gledali tudi naprej, gnal nas bo navdih. Nato Mars naredi opozicijo z Uranom, tako je nujno, da smo previdni na cesti in pri ravnanju z vnetljivimi ali ostrimi predmeti. Opozicija lahko prinese preboj v novo, a če se preveč osredotočamo na jezo, bo v odnosih več nemira in napadalnosti.

Glede na to, da je Merkur počasen, se lahko zdi, da se nič ne reši.

V sredo je polna luna v biku. Tokrat ne deluje naporno, tudi za Slovence ne, saj se lepo veže na naš Merkur in Uran in omogoča pogovore, komunikacijo, ne le napadanja. Kvadrat na Jupiter premočno budi naše materialne apetite in lahko nosi nova zadolževanja. Polno luno uporabimo, da se zavemo lastne vrednosti in ustvarjamo rutine, ki nam prinašajo mirnejše življenje. V četrtek bo luna do pol petih popoldne v biku, tako bo veliko časa in energije, da ustvarjamo materialno varnost in stabilnost. Marsov sekstil na Pluton budi strasti in nas potiska v naporne akcije, nam daje vztrajnost. Venerino četrtkovo potovanje po zadnji stopinji tehtnice budi srčne ideale in prijetno dušno energijo.

Več bo posesivnosti, ljubosumja

V četrtek Luna vstopi v dvojčka in pretrese našo realnost. Vznemiri, pohitri, strese in nas zbudi iz počasnega, varnega, mirnega stanja. Luna potuje po dvojčkih tudi v petek. Glede na to, da je Merkur počasen, se lahko zdi, da se nič ne reši, naredi, uredi. Venera bo že v škorpijonu, s tem bo v odnose prišlo več drame, močnih občutkov. Ker je njen prvi aspekt kvadrat na Pluton, lahko v petek in soboto čutimo več notranje drame, ker ne moremo imeti nečesa, kar si želimo. Več bo posesivnosti, ljubosumja, grabežljivosti ali čustvene stiske. Uran se v soboto vrača v bika, zdelo se bo, da se družbeno spet vračamo v že zastarele vzorce.

V soboto gre Luna v raka in prinaša nekaj mirnih dni. Merkur se v nedeljo obrača retrogradno, tako je bolje, če si konec tedna vzamemo za družino, počitek in ne rinemo na cesto.